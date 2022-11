Pirkanmaalainen mies teki rohkean ratkaisun: hän osti 14 vuotta vanhan BMW 525i -henkilöauton, jossa paloi valmiina moottorin vikavalo.

Kuukausia kestäneen remonttikierteen jälkeen seinä nousi pystyyn ja lopulta auto poistettiin liikennekäytöstä.

Kuluttaja maksoi autosta 10 999 euroa. Ostohetkellä autolla oli ajettu 185 000 kilometriä.

Kaupat Bemarista tehtiin viime vuoden tammikuussa. Ostajan mukaan autoa korjattiin ja yritettiin korjata 5-10 kertaa, mutta kuntoon sitä ei saatu.

Vikavalo syttyi uudelleen ja uudelleen. Auto kävi huonosti ja moottorista lähti poikkeavaa ääntä. Tilanne oli harmillinen, sillä omistaja tarvitsi autoa, mutta myyjäliike ei kaupan purkuun suostunut.

Liike osallistui remontteihin. Ensimmäisen remontin syynä olivat huonot sytytystulpat ja -puolat.

Toisella remonttikäynnillä myyjän piikkiin vaihdettiin lambda-anturit, ja seuraavaksi oli uusittava korkeapainepumppu.

Kohta todettiin polttoainesuuttimet viallisiksi ja ne vaihdettiin tehdaskunnostettuihin suuttimiin, jotka myös todettiin viallisiksi.

Pirkanmaalainen ajoi autollaan noin 5 000 kilometriä. Myyjän mielestä ajokilometrit osoittavat, ettei Bemari ole ollut vain korjaamolla, vaan uusia vikoja on todettu aika ajoin.

Myyjä lupasi vaihtaa vielä suuttimet kustannuksellaan, jos omistaja toisi auton korjattavaksi.

Jos autoa ei tuotaisi korjattavaksi, ei myyjän mielestä hänellä olisi velvollisuutta kaupan purkamiseen tai korvausten maksamiseenkaan. Myyjä ilmaisi lisäksi, että omistajalle oli tarjottu korjaamon vaihtamista.

Osapuolet pysyivät poteroissaan, ja ratkaisun avaimet siirtyivät kuluttajariitalautakuntaan.

Riidatonta lautakunnan mukaan oli, että autoa oli korjattu kaupanteon jälkeen useita kertoja myyjän piikkiin. Vaikka viat olivat uusiutunutta suutinvikaa lukuun ottamatta olleet eri paikoissa, oli remonttitarve ollut toistuva ja ostajan kannalta kohtuuton.

Kohtuuton oli myös Bemarin korjauskierre. Auto oli huonomassa kunnossa kuin ostaja edellytti, joten autossa oli virhe, lautakunta totesi.

Kuluttajansuojalain mukaan myyjällä on oikeus korjata virhe tai osoittaa korjauspaikka. Ostajallakin on oikeutensa: hän voi kieltäytyä virheen oikaisemisesta, jos siitä on olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että kustannukset jäävät korvaamatta tai jos kieltäytymiseen on erityinen syy.

Kaupan purkamista koskevan kauppalain mukaan ostajan on maksettava korvaus saamastaan käyttöhyödystä – tässä tapauksessa ajetuista kilometreistä. Käyttöhyöty määritellään tapauskohtaisesti. Lautakunnalla ei ollut tarkkaa tietoa omistajan ajamista kilometreistä, eikä se määrittänyt euroissa kokonaissummaa.

Vastaavan hintaluokan auton ohjeelliseksi käyttöhyödyksi lautakunta on katsonut parin vuoden takaisessa täysistuntoratkaisussaan 0,10 euroa kilometriltä.

Lautakunta suositti, että kauppa puretaan. Myyjän on palautettava ostajan maksamat suoritukset auton hinnasta vähennettynä käyttöhyödyllä.

Lautakunnan ratkaisu on yksimielinen.

