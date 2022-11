Ukraina on kansallistanut kuorma-autovalmistaja KrAZ:in

Myös Suomen puolustusvoimilla on ollut käytössään merkittäviä määriä KrAZ-merkkisiä maastokuorma-autoja.

Neuvostoliitossa vuonna 1945 perustettu KrAZ on nyt Ukrainan valtion hallinnassa.

Ukrainan hallinto on takavarikoinut oligarkki Konstantin Zhevagoon kytkeytyvän kuorma-autovalmistaja KrAZ:in osakkeet ja siirtänyt ne Ukrainan valtion omistukseen, kertovat nyt autoalaa seuraavat ukrainalaismediat.

Urallaan miljardiomaisuuden tehnyt Zhevago on kiistanalainen hahmo, jota on syytetty Ukrainassa muun muassa veropetoksesta. Venäjän sanktiolistalla Zhevago on puolestaan määritelty vihamieliseksi, ei-tervetulleeksi henkilöksi.

KrAZ taas on tunnettu raskaiden ajoneuvojen valmistaja, joka on valmistanut viime vuosina muun muassa maastokuorma-autoja sekä siviilikäyttöön että Ukrainan armeijalle.

Yhtiöllä on myös valmistussopimus Yhdysvaltain armeijan kanssa.

Suomessa eri KrAZ-malleja on ollut puolustusvoimien käytössä muun muassa pioneerijoukkojen siltakuorma- ja ponttonikuorma-autoina.

Ukrainalaislähteiden mukaan oligarkki Zhevagon olinpaikasta ei ole tällä hetkellä tietoa.