Maailman parhaiksi arvioitujen tuotemerkkien kärkipäässä kaksi autonvalmistajaa

Yhdysvaltalainen tuotemerkkikonsulttiyritys Interbrand on valinnut Toyotan parhaaksi automerkiksi Best Global Brands 2022 -listauksessaan.

Autojätti Toyotan arvostus pysyy korkealla eri listauksissa. Tuorein saavutus on maailman paras automerkki.

Japanilainen autonvalmistaja Toyota sijoittui torstaina julkistetussa listassa kuudenneksi. Seitsemänneksi sijoittunut Mercedes-Benz oli toiseksi korkeimmalle yltänyt automerkki.

Muita sadan parhaan listalle yltäneitä automerkkejä olivat Tesla (12.), BMW (13.), Honda (26.), Hyundai (35.), Audi (46.), Volkswagen (48.), Ford (50.), Porsche (53.), Nissan (61 kpl), Ferrari (75.), Kia (87.), Land Rover (98.) ja Mini (99.).

Luksusyritykset ja teknologiaan perustuvat valmistajat hallitsivat vuosittaisen 100 maailmanlaajuisen brändin kärkisijoja. Kulutuselektroniikkajätti Apple sijoittui ensimmäiseksi kymmenentenä peräkkäisenä vuonna. Microsoft sijoittui toiseksi ennen Amazonia, Googlea ja Samsungia.

Interbrand on tutkinut ja analysoinut maailman arvokkaimpia brändejä vuodesta 1999. Vuotuisessa Best Global Brands -tutkimuksessa tutkitaan ehdokkaita monelta eri kantilta.

Brändin on oltava maailmanlaajuinen, ja vähintään 30 prosenttia liikevaihdosta pitää tulla brändin kotimarkkina-alueen ulkopuolelta, jotta se voidaan sisällyttää Best Global Brands -ryhmään. Brändillä on myös oltava merkittävä asema Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.