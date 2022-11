Uuden Iveco eDailyn saa 1–3 ajoakulla, ja akkujen määrää voidaan muuttaa ajotarpeiden muuttuessa.

Iveco eDailyn latausliitin on maskissa, mutta lähes kaikki muu sähköauton tekniikka on runkopalkkien välissä.

Ilta-Sanomat sai ajaa lyhyen tutustumisajon italialaista syntyperää olevan Ivecon uudella täyssähköisellä eDaily-hyötyautolla.

Sähkö-Daily on voimalinjaa lukuun ottamatta käytännössä sama auto kuin dieselmoottorinen Daily, ja myös sähköauton saa lukuisina pakettiauto- ja kevytkuorma-autovaihtoehtoina kokonaismassaskaalalla 3,5–7,2 tonnia.

Daily on raskaan sarjan hyötyauto, sillä siinä on erillisrunko. Runkorakenne mahdollistaa myös kilpailijoista poikkeavan sähköauton akkukonstruktion.

Kaikki Dailyt ovat voimanlähteestä riippumatta takavetoisia, ja myös eDailyssa voimaa siirretään taka-akselille kardaaniakselin välityksellä.

Iveco-konsernin omaa tuotantoa oleva akkupaketti ilman kansiosaa. 35-kilowattinen akkumoduuli painaa 260 kiloa.

Sähkömoottori on pitkittäin runkopalkkien välissä taka-akseliston etupuolella, ja voima siirretään kardaanille voimantuottopakettiin kuuluvan ”vaihteiston” avulla. Kardaaniakseli on tietysti lyhyempi kuin polttomoottoriautossa. Sähkömoottorin enimmäisteho on 190 hevosvoimaa (140 kW) ja enimmäisvääntö 400 newtonmetriä.

Akkuja lisävarusteena

Uuden eDailyn ajoakku poikkeaa ainakin muista nykyisin tuotannossa olevista kevyen painoluokan sähköautoista, sillä ajoakku muodostuu 1–3 akkumoduulista, jotka eivät ole fyysisesti kiinni toisissaan. Akkumoduulit on mitoitettu sopimaan runkopalkkien väliin, ja ne myös kiinnitetään runkoon ilman ylimääräisiä rakenteita. Reilut 30 senttiä korkea akkumoduuli painaa 260 kilogrammaa.

Yhden akkumoduulin energiasisältö on 37/35 kWh (brutto/netto), ja käytettävissä oleva energiamäärä saadaan suoraan kertolaskulla – kaksiakkuisessa se on siis 74/70 kWh ja kolmeakkuisessa 111/105 kWh. Lyhimpiin malleihin ei kuitenkaan mahdu kolmea akkumoduulia, jonka avulla eDailylle luvataan jopa 400 kilometrin toimintamatka – todelliset toimintamatkat liikkuvat 200 kilometrin tuntumassa.

Runkopalkkien välissä on etualalla tämän malliversion takimmainen akkumoduuli. Sähkömoottori on kuvassa oleva hopeanhohtoinen mötikkä, jolta voima välittyy takavetopyörästölle kardaaniakselin välityksellä.

Erikoisen akkuratkaisun ansiosta eDailyssä ei ole massaa kasvattavia akkukoteloita, ja akkumoduulin vaihto hoituu Ivecon mukaan parissa tunnissa. Akkuyksikön vaihtoon on tietysti harvoin tarvetta ainakaan kuljetusyrittäjän omalla kustannuksella, sillä kaksi- ja kolmeakkuisissa autoissa akkutakuun on kahdeksan vuotta tai 250 000 km. Yksiakkuisissa autoissa akkutakuun kilometriraja on sähköautojen akuille yleisesti myönnettävä 160 000 km.

Vaihtoa oleellisempaa on se, että akkujen määrää on mahdollista lisätä tai vähentää – ei kuitenkaan yli kolmen kappaleen. Eli jos ajojen luonne muuttuu, auto on helppo päivittää ”moottorin” osalta.

Iveco eDailyn hintoja ei ole vielä julkaistu, mutta samassa yhteydessä julkaistaneen myös ajoakun lisävarustehinta. Tehtaan edustajien mukaan akkumoduulin lisäys tai vähennys hoituu noin viidessä tunnissa. Muutostyön jälkeen auto on luonnollisesti muutoskatsastettava.

Ajoakut omalta tehtaalta

Ilta-Sanomat pääsi koeajotapahtuman yhteydessä kiertokäynnille Italian Torinoon pari viikkoa sitten avattuun FPT Industirial -akkutehtaaseen.

Iveco-konsernin valoisassa ja steriilissä tehtaassa valmistetaan eDailyn akkumoduulien ja sähkömoottori-”vaihteistojen” lisäksi hiukan isommat 69 kW:n ajoakut linja-autoihin sekä pian sarjatuotantoon tulevan Nikola-vetykuorma-auton sähköakselit. Akuissa tarvittavat komponentit ja materiaalit tulevat eri puolilta maailmaa.

Kun tuotanto on täydessä laajuudessaan, tehtaan vuosituotanto on yli 20 000 sähköakselistoa ja yli 20 000 akkupakettia.

Vierailun aikana kävi selväksi, että kuin Iveco uudistaa eDailyn tai tekee sille sähköisen seuraajan, myös siihen tulee sähköinen akselistorakenne – nykyisessä mallissahan taka-akselisto on samanlainen kuin polttomoottorimalleissa.

(kuva DailyLataus)