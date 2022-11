Main ContentPlaceholder

Autot

Venäjälle virtaa nyt käytettyjä autoja – apu löytyi idästä

Venäjän autoteollisuus on vähin erin toipumassa länsimaisten pakotteiden vaikutuksista. Samalla käytettyjen autojen myynti on elpymässä. Uutistoimisto Reutersin saamien tietojen mukaan jälkimmäiseen Japanilla on iso rooli: tuoduista käytetyistä autoista yli kolme neljäsosaa tulee sieltä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Uusia Nissan-malleja Pietarin lähettyvillä. Japanilaisyritys jätti Venäjän.