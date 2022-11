Koeajo: Volvo XC90 jatkaa uuden EX90-täyssähkömallin rinnalla.

Nelivetoisen XC90:n selkeä erikoisominaisuus on seitsenpaikkaisuus, minkä lisäksi auton vetokyky on hyvä. Enimmillään jarrullista vetomassaa sallitaan perään 2 700 kilogrammaa.

Kun Volvo XC90:n nykyinen sukupovi tuli markkinoille vuonna 2014, oli maailma vielä kovin toisenlainen.

Kahdeksan vuoden malli-ikä ei kuitenkaan sisällä juuri tunnu, ja vuodet ovat kohdelleet isoa luksusmaasturia yllättävän kevyesti. Siitäkin huolimatta, että Volvo julkisti tällä viikolla XC90:lle jo täyssähköisen seuraajankin – nimellä EX90.

Tilaa, valoa ja avaruutta on vaikka muille jakaa, varsinkin jos verhoiluna on hiukan sotkuarka vaalea vaihtoehto.

Tuttu ja turvallinen XC90 ei siis kuitenkaan ole poistumassa valikoimista vielä hetkeen, minkä myötä auton käyttöjärjestelmää ja varustetasoja on hiljattain uusittu.

Volvolta kerrotaan myös, että kehitystä on luvassa vielä tulevaisuudessakin.

Keskirivillä riittää senttejä ja mukavuutta edustusautokriteereihin asti.

Jatkossa XC90-malleissa perustaso tottelee joka tapauksessa nimeä Plus, eikä muusta Volvo-mallistosta tuttua alkaen-tason Corea ole saatavilla lainkaan.

Malliston aidosti korein varusteluvaihtoehto taas on vaihtanut nimensä Ultimateksi. Sen myötä XC90 on ladattu jo vakiona jokseenkin kaikin mahdollisin tätä nykyä saatavilla olevin herkuin.

Kuudes ja seitsemäs paikka ovat aikuisille vähän ahtaita, mutta tuovat suurperhekuljetuskykyä.

Varusteviilauksia oleellisempi uudistus on kuitenkin ison ysikymppisen käyttöjärjestelmä, joka on muuttunut muiden Volvojen mukaisesti Google-pohjaiseksi. Tämä on selkeä edistysaskel, sillä yksistään käyttömukavuushyppäys on merkittävä – eritoten jos Googlen kuluttajapalvelut ovat muutenkin arjessa käytössä.

Järjestelmä on myös etäpäivittyvä ja sovelluksia esimerkiksi navigointiin, lataamiseen ja pysäköintiin liittyen voi hankkia Google Playn kautta.

Isompi miinus uudessa Google-paketissa on oikeastaan vain sen vahvan Android-kytköksen tuottama lieveilmiö eli langattoman Apple Carplay-tuen puuttuminen.

Volvon Uusi Google-järjestelmä on lyhyesti todettuna erinomainen ja toimii (positiivisessa mielessä) kuin parempikin älypuhelin.

Moottoreiksi XC90:een on saatavilla tasan kaksi vaihtoehtoa eli bensiinikäyttöinen lataushybridi sekä sähkömoottorin tukema kevythybridöity diesel. Näistä koeajamamme diesel poistuu valikoimista lähivuosina, minkä jälkeen loppuun jatketaan ladattavan hybridin kera.

Käyttäjälle kevythybrididiesel on joka tapauksessa helppo matkakumppani, eikä erityisesti kaupunkikulutusta alentavan järjestelmän olemassaoloa huomaa kuin takaluukun mallimerkinnästä.

Takimmaiset erillisistuimet taittuvat tasaiseksi tavaratilaksi yhdessä tai erikseen.

Kulutuksen osalta pääsimme koeajossa ilman sen suurempaa säästelyä suunnilleen valmistajan ilmoittamiin lukemiin eli reilusti alle kahdeksaan litraan satasella. Se ei ole tämän kokoluokan autolle ihan huono suoritus, varsinkin kun mukana oli myös kaupunkiajoa.

Mutta se hankintahinta. Sen osalta uusi Volvo XC90 ei ole koskaan ollut ihan halpa – eikä ole nytkään.

B5-tunnus tarkoittaa XC90-mallissa kevythybridöityä dieselmoottoria. Vähän epäloogista, mutta samapa se.

Korkeahkosta malli-iästä huolimatta XC90 ei toisin sanoen irtoa edelleenkään omaksi alle 100 000 euron, ei edes perusvarustein.

Se on aika paljon autosta, joka tuli markkinoille jo kahdeksan vuotta sitten.

