Traficom: Jo kymmeniä taksikokeeseen osallistuneita rangaistu vilpistä – säännöt kieltävät muun muassa henkilökunnan lahjonnan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo taksinkuljettajien koetilaisuuksia.

Traficom vastaa taksinkuljettajan kokeen järjestämisestä ja kokeen pitää Traficomin palveluntuottaja Ajovarma.

Kesästä 2021 alkaen kokeessa vilpillisesti toimivia osallistujia on voinut asettaa kuuden kuukauden mittaiseen osallistumiskieltoon.

Lue lisää: Sähkötaksien määrä kasvaa, kuljettaja löysi heti järkiperusteen – ”Ei tarvitse jatkuvasti käydä laittamassa satasia tankkiin!”

– Tähän mennessä olemme määränneet 46:lle kokeeseen osallistuneelle osallistumiskiellon. Yleisin syy kiellolle on ollut puhelimen käyttö kokeessa. Puhelimella on pidetty puhe- tai videoyhteyttä apuna kokeen suorittamiseen ja syynä tähän on ollut kokeeseen osallistuneen puutteellinen osaaminen taksinkuljettajan ammatinharjoittamiseen liittyvistä aiheita sekä kielitaito, kertoo asiantuntija Pasi Parviainen.

Lue lisää: Taksikyydit kallistuvat – suuri kyyditsijä nosti jo hintojaan

Taksinkuljettajan kokeessa ei saa hyödyntää matkapuhelimia, kuulokkeita tai muita viestintä- tai tallennusvälineitä eikä materiaaleja tai välineitä, joita voidaan käyttää kokeen suorittamiseksi osittain tai kokonaan vilpillisesti tai koekysymysten kopioimiseksi taikka muutoin eteenpäin välittämiseksi.

Edellä mainittuja välineitä ei myöskään saa viedä koetilaan.

Lue lisää: Hallituspuolueet äänestivät eilen kokoomuksen ja perus­suomalaisten uuden taksi-idean nurin – tällainen se olisi ollut

Vilpiksi katsotaan myös keskusteleminen kokeessa muun kuin palveluntuottajan henkilöstön kuuluvan kanssa sekä palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvan lahjominen tai lahjomisen yrittäminen.

Taksiliikenteen toimijoita ja taksiliikenteen harjoittamista valvovat Traficomin ohella myös poliisi, Verohallinto sekä aluehallintovirastot.