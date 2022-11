IS:n koeajossa sähköauto, johon saa 500 euron lisäpanostuksella paljon kaikkea mukavaa

Koeajo: Cupran Born-mallistoon on tarjolla kohtuuhinnalla lisää tehoa ja varusteita.

Cupra on hyvin nuori automerkki, jonka brändi-identiteettiin on alusta alkaen haluttu liittää urheilullisuus sekä nuorekkuus. Innostunut muotoilu tukee tätä linjaa. Vakiona Born e-Boostissa tulevat suuremmat etujarrut ja 19- tai 20-tuumaiset vanteet.

Joskus autovalmistajat tahtovat varmistaa, että malliston parhaiten varusteltu versio on takuuvarmasti kyllin houkutteleva. Cupra menettelee näin Born-mallinsa kanssa, josta on saatavilla erityinen e-Boost -versio.

Jo e-Boostin vakiovarustelista on oikeasti kattava, mutta perusautoon nähden saa vain 500 euron lisähinnalla paljon kaikkea mukavaa. Vai miltä kuulostaisi listaus, jossa peruskilkkeisiin sisältyvät esimerkiksi lämpöpumppu, sähkökäyttöinen seisontalämmitys- ja jäähdytys sekä lämmitettävä monitoimiohjauspyörä satelliittikytkimin?

Ohjaamossa on piristeenä kuparin väriä siellä täällä.

Listaus jatkuu: myös ennakoiva ja mukautuva tasanopeudensäädin, ympäristön valvontajärjestelmä hätäjarrutustoiminnoin, led-ajo- ja takavalot, digitaalinen mittaristo, älypuhelimen langaton lataus ja peilaus, pysäköintitutkat edessä ja takana, peruutuskamera ja kaukovaloavustin ovat vakiona Born e-Boostissa. Samoin kuin ympäristön tarkkailujärjestelmä sekä avaimeton keskuslukitus ja käynnistys.

Audio- ja navigointijärjestelmä 12 tuuman värikosketusnäytön kera on e-Boostissa vakiovaruste. Peruutuskameran kuva on tarkka.

Lisäksi kuljettajaa avustavista järjestelmistä on e-Boostissa vakiona muun muassa liikennemerkkien tunnistus ja kaistanpitoavustin. Autossa on myös kunnon takuu; viisi vuotta tai 100 000 kilometriä sekä kahdeksan vuoden akkutakuu kuulostavat houkuttavilta ominaisuuksilta.

Monitoimiohjauspyörän mustat liukukytkimet eivät ole käytettävyydeltään ihanteelliset. Ajomoodit ovat range, comfort, performance, individual ja Cupra.

Osa pitkän listan kilkkeistä löytyy myös muista Borneista, mutta e-Boostissa on myös enemmän tehoa. Sähäkän ulkomuodon takeeksi Borniin tulee 20 kilowattia eli 27 heppaa lisää potkua. Sähkömoottori tuottaa tehoa nyt 170 kilowattia (231 hv) ja maksimivääntö on 310 newtonmetriä. Auton ajoakkukoot ovat 58 kWh ja 77 kWh. Toimintamatkaa on WLTP-normin mukaan 416 kilometriä, isommalla 77 kWh:n akulla 544 kilometriä.

Born e-Boost kiihtyy koeajetulla pienemmällä 58 kWh:n akulla varustettuna 0–100 km/h reippaasti, eli 6,6 sekunnissa. Ihan asiallisia pikkusporttilukemia. Born on muutenkin selkeästi nuorekkaamman ja rohkeamman ilmeen auto kuin Volkswagen-konsernin isoveli VW ID.3. Cupralla on oivallettu, ettei sähköauton tarvitse näyttää tylsältä.

Cupran latausominaisuudet ovat tätä päivää. Born e-Boostin maksimi latausteho on 135 kW. Tällöin suureteholatauspisteestä voidaan parhaimmillaan ladata 100 kilometriä toimintamatkaa noin seitsemässä minuutissa.

Takana on kohtalaisen hyvin tilaa, mutta etuistuinten umpinainen niskatukiratkaisu rajoittaa näkyvyyttä eteenpäin. Polvitila loppuu ensimmäisenä.

Vaikka akussa olisi vain viisi prosenttia varausta jäljellä, voidaan se ladata 80 prosentin varaustasoon vajaassa 40 minuutissa. Kotonahan lataukseen tavallisesti riittää se tyypillinen 11 kW:n teho, jolloin auto latautuu täyteen yön yli.

Born e-Boost on pätevä matkantaittaja oikeastaan alustalla kuin alustalla, mutta mieluiten sillä ajelee tarkempaa mutka-ajoa asvaltilla ja pujottelee kaupunkien hälinässä. Ohjaustuntuma on asiallisen täsmällinen, ja takaveto tukee ajodynamiikan hallittavuutta. Tässä auttaa myös auton vakiovarusteinen progressiivinen ohjausvaihde.

Taka-akselille on rakennettu viiden tukivarren monivarsituenta, ja Bornin painojakaumakin on ihanteellisesti lähes 50:50. Jarrutuntuma voi aluksi tuntua oudon joustavalta, mutta kyllä Bornissa lopulta ihan hyvä pysähtyvyys on.

Tavaratila on 385-litraisena pienehkö, mutta malliltaan käytännöllinen.

Viidellä eri ajotilalla voi muuttaa moottorin vauhtipedaalivastetta, ohjausta ja jousitusta. Kiihtyvyys on pienemmän akkukoon autossa varmasti useimmille riittävää, ja huippunopeus Suomen teitä ajatellen järkeväksi säädetty.

Lisäplussaa tulee kohtuullisen pienestä kulutuksesta, miinukseksi voi laskea soratiellä pikkukivistä selkeästi sisälle kuuluvan ropinan. Äänieristyksessä on selvästi säästetty.

Toimintamatka-asioita aprikoivalle ja keskikokoiselta perheautolta pidempää kantamaa haluavalle voi suositella isompaa 77 kW:n akkukokoa. Se tosin maksaakin sitten kaksi ja puoli tonnia enemmän.

2020-luvun nopean sähköistymisen myötä nuori Cupra joutuu heti irrottautumaan hiljalleen irti polttomoottoritekniikasta. Born on onnistunut perussähköauto.

Tekniikka Cupra Born e-Boost 170 kW 58 kWh Moottori sähkömoottori taka-akseleilla, 170 kW (231 hv), 310 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 6,6 s, huippunopeus 160 km/h Toimintamatka 416 km Latausnopeus 6 h 15 min (11 kW) Ajoakku 58 kWh (Netto) Kulutus 15,8 kWh/100 km sähkö Voimansiirto A1, takaveto Mitat p 4 322, l 1 809, k 1 540 mm, akseliväli 2 766 mm, omamassa 1 824 kg, tavaratila 385 l Hinta 47 490 euroa Kiitämme Panostusta muotoiluun Kunnollista takuuta Moitimme Ohjauspyörän liukusäätimiä Pienehköä tavaratilaa

