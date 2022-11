Ylinopeussakon saanut mies otti poliisin kirjoittaman sakkolapun vastaan viime vuoden toukokuussa ajettuaan vastoin nopeusrajoituksia Hämeenlinnassa. Kuukauden päästä mies vaati sakkonsa mitätöintiä.

Sakon syy oli liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Mies hyväksyi 1 870 euron sakkolapun. Päiväsakkojen määräksi kirjoitettiin kymmenen ja sakon suuruudeksi 187 euroa päivää kohti. Sakkolaskurin mukaan miehen nettokuukausiansio oli noin 11 500 euroa.

Kuukausi kului sakotusajankohdasta ja kohtalokkaasta kauppareissusta, kun mies vaatikin Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle toimittamassaan valituksessa sakkonsa mitätöintiä ja valtiolta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Vuonna 1956 syntynyt mies ajoi 70 km/h:n nopeusrajoitusalueella 91 km/h-vauhtia. Poistuessaan kiertoliittymästä hän kertoi kiihdyttäneensä valtatien nopeuteen ja erehdyksissä ylittäneensä sallitun nopeuden.

Virkavalta oli mittaamassa nopeuksia noin 250 metrin päässä kiertoliittymästä suoralla puolentoista kilometrin tieosuudella.

Oikeudelle antamassaan valituksessa autoilija toteaa tien olevan leveä valtatie ja sen lisäksi kevyt liikenne on erotettu omalle väylälleen. Näkyvyyskin on esteetön, ajo-olosuhteet hyvät, eikä muuta liikennettä merkittävästi. Suoralla osuudella on vain muutamia liittymiä. Kuljettajan lisäksi autossa oli matkustaja. Mies oli liikenteessä illalla seitsemän aikaan.

Autoilija esitti oikeudelle näkemyksensä tueksi valokuvia ja havainnollisen kartan.

Mies ei kiistänyt ajamaansa ylinopeutta, mutta oli sitä mieltä, että hän ei aiheuttanut sen paremmin konkreettista kuin abstraktiakaan vaaraa muille tien käyttäjille.

Syyttäjä vaati valituksen ja oikeuskuluvaatimuksen hylkäämistä. Syyttäjä muistutti, että 20 km/h:n ylitys 70 km/h:n alueella täyttää liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistön.

Syyttäjän mukaan esille ei tullut sellaisia seikkoja, joiden perusteella kyse olisi ollut vähäisestä vaarasta. Lisäksi syyttäjä totesi, että mittauskohta oli lähellä Leimuntien risteystä, joka on otettava huomioon abstraktia vaaraa arvioitaessa.

Syyttäjä vetosi vuoden takaiseen Itä-Suomen hovioikeuden tuomioon, jossa kyse oli niin ikään 21 km/h:n ylinopeudesta. Tiellä oli 80 km/h -rajoitus ja autoilija ajoi 101 km/h:n vahdilla.

Käräjäoikeus piti pääkäsittelyn eikä muuttanut poliisin kirjoittaman sakon sisältöä. Oikeus muistuttaa sakonmäärityksessään, että nopeuden mittauksesta oli tehty 3 km/h:n varmuusvähennys.

Autoilijan laatimaan karttaan on merkitty kiertoliittymä, josta hän kiihdytti 250 metrin matkan kohti poliisin mittauspistettä suoralla puolentoista kilometrin tieosuudella. Kartta oli käräjäoikeuden ratkaisun liitteenä.

Ylinopeutta ajanut korosti, että suoralla osuudella on vain muutamia liittymiä. Kevyt liikenne kulkee valtatien vieressä omalla väylällään.

Johtopäätöksissään oikeus totesi, että liikenneturvallisuuden vaarantamisen rangaistavuus ei edellytä konkreettista vaaraa riittävää on abstraktin vaaran aiheuttaminen. Kysymys on siitä, että jälkikäteen voidaan sanoa, että henkilövahinkoja olisi käytännössä voinut sattua.

Käräjäoikeus ei poistanut sakkoa, mutta hylkäsi sakotetun autoilijan valituksen. Tuomitun on maksettava sakkojen lisäksi 40 euron rikosuhrimaksu.

Tuomittu ei tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun ja sai valitusluvan Turun hovioikeudelta.

Autoilija vetosi kirjallisena todisteena linja-auton aikatauluun, jonka mukaan seuraava bussi olisi ollut tulossa 35 minuutin kuluttua hänen ajostaan, eikä hänen menettelystään ollut vaaraa toisen turvallisuudelle.

Syyttäjä piti tuomiota oikeana ja muistutti bussiliikenteestä, että edellinen bussi oli mennyt vasta viisi minuuttia ennen autoilijan tekoa, jolloin oli vielä mahdollista, että pysäkin läheisyydessä oli vielä ihmisiä.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Se totesi, ettei syyttäjän tarvitse osoittaa jonkun todella olleen vaaran piirissä, riittää mahdollisuus, että joku olisi voinut olla vaaran piirissä.

Yksimielinen hovioikeus antoi ratkaisun toissa viikolla.

