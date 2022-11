Tiistai on talvirengaspäivä – näin Suomi vaihtaa nyt talvirenkaisiin

Marraskuun ensimmäisestä päivästä lähtien talvirenkaita on käytettävä kelin niin vaatiessa, eikä rengasvaihtoa ole syytä lykätä turhaan.

Lapissa kesärenkaat alkavat olla jo poikkeus. Etelä-Suomessa tilanne on sen sijaan vielä täysin päinvastainen.

Kun keli niin vaatii, marraskuun ensimmäisestä päivästä eli tiistaista 1.11. lähtien autossa on oltava alla talvirenkaat.

Eri puolilla Suomea talvirenkaita on vaihdettu viime viikkoina alle hyvin eri tahtiin ja pisimmällä vaihtosesonki on luonnollisesti talvisessa Pohjois-Suomessa.

– Vaihtosesonki alkoi jo lokakuun ensimmäisellä viikolla. Esimerkiksi Rovaniemellä noin 80–85 prosenttia rengashotellin asiakkaista on vaihtanut renkaansa, mikä kuvaa kohtuullisen hyvin renkaanvaihdon tilannetta pohjoisessa, Lapin Kumi Oy:n Ville Ruokanen kertoo.

Lue lisää: Milloin talvirenkaat kannattaa vaihtaa? Tässä on vakuutusyhtiön kanta

Etelämmässä renkaita on vaihdettu vähemmän.

Kantolan Rengasta isännöivä Joni Larvanto kertoo, että Mikkelin toimipisteellä on vaihdettu talvirenkaista vasta noin 40 prosenttia. Yrityksen asiakkaista Kouvolassa, Kuusankoskella ja Haminassa talvirenkaat on vaihdattanut vasta joka kolmas.

– Ensimmäiset renkaanvaihtajat tulivat oikeastaan samoihin aikoihin kuin aina ennenkin eli syyskuun viimeisellä viikolla, mutta enenevissä määrin sesonkivaihtoja aloimme tänä vuonna tehdä lokakuun ensimmäisellä viikolla. Oikeastaan vasta tämä viikko on ollut ensimmäinen varsinainen kiireisempi sesonkiviikko.

Etelässä eivät nastat juuri vielä rapise

Nykyinen tieliikennelaki edellyttää talvirenkaita, kun keli niin vaatii. Etelä-Suomessa tämä tarkoittaa nyt sitä, että ennusteiden mukaan lämpimistä syyskeleistä nautitaan vielä ainakin parisen viikkoa.

RengasCenter Tikkurilan Renkaassa talvirenkaat renkaat onkin vaihdettu vasta joka viidennelle asiakkaalle.

– Samalla kuitenkin suurin osa autoilijoista ymmärtää sen, että talvirenkaiden tarve ei ole viimesyksyisen lakimuutokseen myötä kadonnut mihinkään. He vaihtavat renkaat normaalisti kuten ennenkin, Teemu Lappeteläinen Tikkurilan renkaasta sanoo.

Lue lisää: Näin talvirengaskelit ovat viime vuosina ajoittuneet

Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora muistuttaa, ettei talvirenkaiden vaihtoa ole järkevää lykätä suotta.

Kylmien öiden jälkeen tiet ovat liukkaita ja talven lähestyessä säätila voi vaihtua nopeastikin.

– Vaikka päätiet ovat sulia, on talvirenkaat oltava alla, jos ajoreitille voi osua talvisia olosuhteita. Nykyisen tieliikennelain mukaan on kuljettajan vastuulla varmistaa, että autossa on keliin sopivat renkaat eli talviaikana talvirenkaat, Nuora sanoo.

Riittääkö hyllyssä rengasta?

Vaihtosesonki on myös renkaiden uusimisen aikaa. Tänä syksynä rengasliikkeiden asiakkailla on ollut tavallista enemmän kysymyksiä.

– Asiakkaita arveluttaa tällä hetkellä tuotteiden saatavuus ja hintojen nousu. Saatavuuden heikkenemistä pelättiin varsinkin keväällä paljon ja kuluttajat olivat huolissaan, Ville Ruokanen kertoo.

Lue lisää: Tuntuvatko talvirenkaat kalliilta? Hintadata kertoo hyvän ostopaikan odottavan jo aivan nurkan takana

Jopa useiden kymmenien prosenttien hinnannousu vuoden takaisesta on nyt tosiasia, mutta se on kuitenkin Nuoran mukaan jo selvää, että talvirenkaita riittää kaikille – ainakin jos on valmis joustamaan tavalla tai toisella.

– Kaikkiin automalleihin löytyy rengasta. Tuotannon haasteiden vuoksi kannattaa kuitenkin varautua siihen, että jokaisen merkin jokaista kokoa ja mallia ei ehkä löydy suoraan hyllystä, Nuora sanoo.