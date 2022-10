Pystyykö autoa tankkaamaan myös sähkökatkon aikana? Ukrainassa tästä on jo kokemusta

Polttoainepumput vaativat toimiakseen sähköä niin Suomessa kuin Ukrainassakin.

Mikäli laajat kiertävät sähkökatkokset rajoittavat sähkönsaantia myös huoltoasemilla, saako pumpuista yhä polttoainetta?

Kyllä, jos tähän on etukäteen varauduttu, kertoo Ukrainan energia-alaa seuraava Enkorr UA -uutispalvelu.

Enkorr on teettänyt maan polttoaineketjuille hiljattain myös kyselyn, jonka tulosten mukaan ukrainalaiset ketjut käyttävät asemiensa varavirran tuottamiseen tätä nykyä lähes poikkeuksetta dieselaggregaatteja.

Osa polttoaineasemista on varustettu myös aurinkopaneeleilla ja akuilla, joiden avulla kassajärjestelmät ja pumput toimivat päiväsaikaan myös ilman aggregaattia.

Esimerkiksi ukrainalaisella OKKO-asemaverkostolla dieselaggregaatteja on asennettu jo 261 asemalle ja 65 aseman katolla on myös aurinkopaneeleja. Kokonaan ilman varavoimaa on yhä 43 sähköverkosta riippuvaista OKKO-asemaa.

Kyselyn mukaan useimmat Ukrainan huoltoasemat ovat pitäneet sähkökatkoista huolimatta auki myös asemien myymälät ja kahviot.

Asemakiinteistöjen lämmitystä taas on kompensoitu uudenlaisilla lisäeristyksillä kuten esimerkiksi tuulikaappeihin asennetuilla lämpöverhoilla.