Suomen ilmastopaneeli esittää kansallisen tieliikenteen päästökaupan käyttöönottoa.

Kansallinen tieliikenteen päästökauppa tarjoaa kustannustehokkaan ja luotettavan keinon liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo Suomen ilmastopaneelin tuore raportti.

Raportin esittämä päästökauppa voisi korottaa bensiinin litrahintaa yksinomaan pelkän päästökaupan vaikutuksesta 34 senttiä litralta vuoteen 2030 mennessä. Enimmillään korotus voisi olla tosin suurempikin, jopa 88 senttiä litralta.

Päästökauppaa ehdotetaan raportissa eräänlaiseksi tarvittaessa käyttöön otettavaksi niin sanotuksi perälaudaksi, jos EU-tasoinen liikenteen päästökauppa ei riitä Suomen liikennesektorin päästötavoitteiden saavuttamiseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on asettanut tavoitteekseen puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä, minkä lisäksi Suomea velvoittavat EU:n taakanjakosektorin sitovat jäsenvaltiokohtaiset vähennystavoitteet.

Euroopan komissio on ehdottanut erillisen päästökauppajärjestelmän perustamista tieliikenteelle ja rakennusten erillislämmitykseen. Suomen päästövähennystavoitteet ovat kuitenkin niin kovat, ettei pelkkä EU-järjestelmä mahdollisesti riitä.

– EU:n liikenteen ja lämmityksen päästökaupan luomisesta vasta neuvotellaan, joten se ei välttämättä ehdi auttaa Suomen kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Jos EU-tasoinen järjestelmä ei ole Suomen vähennystavoitteiden kannalta riittävästi mitoitettu, lisätoimia tarvitaan joka tapauksessa. Siksi kansallisen päästökaupan edellytysten selvittäminen on perusteltua, sanoo Suomen ilmastopaneelin tiedotteessa puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Ilmastopaneelin mukaan kansallinen päästökauppa voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi vuonna 2026.

– Päästökaupan vaikutus polttoaineiden hintaan riippuu siitä, millaisia vaihtoehtoja autoilijoille on olemassa – kuinka paljon fossiilisten polttoaineiden sijasta on käytettävissä vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten sähköä tai bio- ja sähköpolttoainetta, tai autottomia tapoja liikkua. Mitä enemmän sopeutumiskeinoja on, sitä alemmaksi hintapaine jää, Ollikainen huomauttaa.