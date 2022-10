IS ensitesti: Kolmemoottorinen hybridineliveto Nissan X-Trail E-Power E-4orce

Nissan on rakastunut E-Poweriinsa, jota se pitää lataushybridin tasoisena tuotteena.

Nissan X-Trail on hillityn tyylikäs katumaasturi, joka ei ole sen paremmin liian futuristinen kuin liian persoonallinenkaan.

Ljubljana, Slovenia

Nissan lähti sähköautoihin etujoukoissa Leafillaan, joka oli pitkään maailman, Euroopan ja Suomen eniten rekisteröity sähköautomalli. Koska auto oli edellä aikaansa, eikä mennyt kaupaksi odotetulla tavalla, kehitykseen tuli jonkunlainen uinahdus. Kilpailijat saivat Nissanin kiinni ja vyöryivät ohi. Sähköautoissa päästään vauhtiin vasta Ariyan kanssa.

Tämä johdanto siksi, että X-Trailin esittelyssä ilmoitettiin myynnin olevan vuonna 2026 Euroopassa 75 prosenttisesti sähköautoja ja vuosikymmenen vaihteessa pelkästään sähköautoja.

Parhaiten varustellussa Tekna-tasossa on hivenen ylellisyyttäkin – ja paljon tuttua Qashqaista.

Kaikki uuden X-Trailinkin voimalinjat ovat sähköistettyjä ja teknisesti hyvinkin mielenkiintoisia, silti kun mallisarjan pienin hiilidioksidipäästö on 131 g/km, ollaan aika lailla takamatkalla.

Uuteen Nissan Qashqaihin saatiin tänä kesänä pitkän odotuksen jälkeen E-Power-voimalinja, missä polttomoottori toimii generaattorina ja eteenpäin mennään sähkön voimalla.

Tuon saman voimalinjan saa myös uuteen X-Trailiin, mutta mielenkiintoisin vaihtoehto on E-4orce, jossa on takanakin sähkömoottori varmistamassa nelivedon.

Kokonaisuus on teknisesti jännittävä, käytännössä toimiva ja ajossa miellyttävä.

Kerrankin takapenkille pääsee helposti, kun ovi aukeaa 85 asteen kulmaan. Tilaa on runsaasti ja penkissä on pituussäätöäkin mukavat 22 senttiä.

Mutta Nissan hehkuttaa E-4orcen olevan mainio vaihtoehto lataushybridille, jota on vaikea allekirjoittaa.

Ajaminen on letkeää ja toki hyvin sähköautomaista, kun suuri osa ajasta liikutaan pelkällä sähköllä. Niinpä hetkittäin melkein pelästyy, kun edestä alkaa kuulua hurinaa, joka on tilanteen mukaan hyvinkin erilaista.

Ohituksessa tai jyrkässä ylämäessä kuulee, että keulalla on kolmesylinterinen moottori. Siinäkin on kikkailtu, sillä 1,5-litraisen bensiiniturbon puristussuhde on muuttuva.

Vaikka sähköllä liikutaan jopa 90 prosenttia ajasta, bensiinimoottorin on ladattava tiuhaan 2,1 kilowattitunnin ajoakkua ja kulutus nousee yli kuuden litran sadalla. Nelivetoisen auton hiilidioksidipäästö on yli 140 g/km.

Tuolla päästöllä on vaikea päästä kilpailemaan yritysasiakkaista, jotka valitsevat mieluummin aidon lataushybridin. Siinä ei auta Nissanin kehuma tosiasia, ettei X-Trailia tarvitse ladata.

Linjoissa on paljon samaa kuin Nissanin pienemmissä katumaastureissa.

On sääli, että mainio auto menee tavallaan Suomessa hukkaan, kun meillä ajattelu ja autovero suosivat lataushybrideitä.

Uusi X-Trail on nimittäin autona varsin hyvä ja sopii ainakin Qashqaita harkitseville, jotka kuitenkin haluavat enemmän tilaa tai nelivedon. Istuinpaikkoja on tarjolla, sillä X-Trailiin saa kolmannen istuinrivin 1 500 euron lisähintaan. Sitä ei tosin suositella yli 1,6 metriä pitkille matkustajille.

Sisätilojen muunneltavuutta auttaa takapenkin peräti 22 sentin pituussäätö.

Letkeä on sana, joka kuvaa ehkä parhaiten X-Traililla ajamista. Suorituskykyä on riittävästi, ajaminen on kevyttä, eikä ohjauksesta tai ajo-ominaisuuksista löydy mitään merkittävää moitittavaa.

Mukavuuskin on hyvällä tasolla, sillä matkustamo on hiljainen ja jousitus mukava. Vain sivuttainen heilahtelu heikentää vähän muuten kiitettävää tunnelmaa.

Maahantuojan arvio on, että vuonna 2023 löydettäisiin ostaja noin viidellesadalle X-Trailille.

Määrän saavuttaminen on täysin mahdollista, sillä X-Trail on kuin pykälää kookkaampi ja korkealuokkaisempi Qashqai, jossa on runsaasti etenkin turvavarusteita. Uudesta X-Trailista pyydetään vastaavaan Qashqaihin verrattuna noin 6 000 euroa enemmän.

Nissan X-Trailin hinnat lähtevät etuvetoisen 120 kilowatin tehoisella kevythybridillä varustetun viisipaikkaisen Acentan 41 800 eurosta. Nelivetoinen E-4orce on tasan kymppitonnin kalliimpi. Kun nelivetoiseen 7-paikkaiseen X-Trailiin valitsee parhaan Tekna-varustetason, hinta alkaa jo kuutosella.

Tietoviihdejärjestelmän kieleksi voi valita Suomen ja mittariston digitaalinäytön antia voi säädellä mieleisekseen.

Uusi X-Trail on sinänsä varsin mainio auto, johon tarjotaan moottoriksi persoonallista, välivaiheeksi jäävää tekniikkaa. Omassa luokassaan se on tutustumisen arvoinen vaihtoehto, ja Nissan-ajajille hyvällä tavalla tutun oloinen.

