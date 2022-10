Iveco eDailyn erikoisuus on akkukapasiteetin lisäys- ja pienennysmahdollisuus myös käytettynä.

Täyssähköinen Iveco eDaily on keulalogon E-kirjainta ja paria pikkuyksityiskohtaa lukuun ottamatta ihan samannäköinen kuin vastaava polttomoottori-Daily.

Torino, Italia

Erillisrunkoisen Iveco Dailyn kaikki lukuisat variaatiot saa nyt myös täyssähköisenä. Sähkö-Dailyn kokonaismassaskaala on 3,5–7,2 tonnia, ja tarjolla on yksi- ja paripyöräisiä versioita sekä laaja valikoima korkeus- ja akselivälivaihtoehtoja.

Uusi eDaily on lisäksi ainoa sähköinen kevyt hyötyajoneuvo, jonka kuormatilan koko on jopa 20 m3, hyötykuorma jopa 4,6 tonnia ja vetomassa peräti 3,5 tonnia.

Kaikki Dailyt ovat voimanlähteestä riippumatta takavetoisia. Myös eDailyssa on kardaaniakseli, mutta sitä pyörittävä sähkömoottori on taka-akseliston etupuolella.

Työskentelyolosuhteet ovat aavistuksen lyhyttä istuinosaa lukuun ottamatta hyvät. Ohjauspyöräkin säätyy ilahduttavasti kaikkiin suuntiin.

Parin minuutin ajan käytettävissä oleva sähkömoottorin enimmäisteho on 140 kW (190 hv) ja enimmäisvääntö 400 Nm – jatkuvan käytön arvot ovat 90 kW (121 hv) ja 220 Nm. Normaalissa ja power-ajotilassa huippunopeus on 120 km/h, ekotilassa 90 km/h. Ajotilojen käyttökytkin on ajosuunnanvalitsimen vieressä.

Muista sähköautoista poiketen eDailyn tiettyihin versioihin saa myös vaihtoehtoisia perävälityksiä.

Esillä olleesta alustaversiosta käy hyvin ilmi, missä auton akkumoduulit sijaitsevat.

Huomattavasti suurempi poikkeavuus liittyy kuitenkin eDailyn ajoakkuun – tai paremminkin ajoakkuihin. Ohjaamon ja sähkömoottorin välissä voi olla yksi, kaksi tai jopa kolme ajoakkua.

Yhden akkumoduulin energiasisältö on 37/35 kWh (brutto/netto). Kaksi akkumoduulia (74/70 kWh) lienee suosituin vaihtoehto, mutta pidempiakselivälisiin malleihin saa kolmen moduulin myötä energiaa 111/105 kWh.

Ajoakun tilaa ja latausta voi seurata auton keskinäytöltä.

Ivecon mittausten mukaan 4,25-tonnisen mallin toimintamatkat ovat akkujen määrästä riippuen 110, 200 ja 300 km. 3,5-tonnisen kaksiakkuisen mallin normitoimintamatka on 235 km, mutta todellinen toimintamatka on otollisissa olosuhteissa 180–200 km.

Modulaarisuuden ansiosta akkujen määrää on helppo lisätä ja vähentää myös myöhemmin, eli rakenne mahdollistaa auton käyttöiän kasvattamisen.

Latauspistoke löytyy keulalta, sivuun aukeavan luukun takaa. Nähtäväksi jää, miten ratkaisu toimii talvella.

Akkupakettien hinta ei ole tiedossa. Kun akkuja on kaksi tai kolme, akkutakuu on 250 000 kilometriä, mutta yhden akun kohdalla takuun kilometriraja on 160 000 km.

Latausliitin on maskin keskellä. Sisäinen laturi on vakiona 11 kilowattia, mutta Suomi-autoissa se lienee aina 22 kW. Latausvaihtoehtoihin kuuluu pikalataus 80 kW:lla, jolloin 100 km saadaan ladattua jopa puolessa tunnissa.

Lataamista voidaan hallita erillisen sovelluksen kautta, ja keskinäytölle saa näkyviin erilaista varaustilaan liittyvää tietoa.

Testiautossa oli ajomukavuutta parantavana lisävarusteena taka-akselin ilmajousitus, joka mahdollistaa myös auton nostamisen ja laskemisen lastauksen helpottamiseksi. Ilmajousituksen tilavaihtoehdot ovat kuormattu, tyhjä ja automaattinen säätö.

Ajettavuudeltaan auto vaikutti pikatestin perusteella työkalumaisen asialliselta, mutta suurempia johtopäätöksiä varten joudumme vielä odottamaan eDailyn saapumista Suomeen.

Ajosuunnanvalitsimesta valitaan myös rullaus ja niin sanottu yhden polkimen ajo.

Auto käynnistetään sammutetaan monista henkilömallisista täyssähköautoista poiketen perinteiseen tapaan virta-avaimesta kiertämällä.

Kojelaudassa olevasta ajosuunnanvalitsimesta valitaan myös normaalista energiaa taltioivasta hidastuksesta poikkeavat ajotavat rullaus ja yhden polkimen ajo – joka ei kuitenkaan ole sitä, sillä eDaily ei valitettavasti pysähdy ilman jarrun käyttöä.

Pohjoismaat kuuluvat uuden eDailyn ensimmäisen markkina-aallon maihin, ja ensimmäisiä autoja odotetaan Suomeen heti alkuvuodesta.

Iveco ei ole vielä julkistanut eDailyn virallista hinnastoa, mutta kaksiakkuisen version hintaluokka lienee arvatenkin noin 75 000 euroa.