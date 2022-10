Nissan-hitin isoveli uudistuu – yksi seikka hämmensi ensitestissä

Nissan X-Trailin neljäs sukupolvi on voimalinjaltaan harvinainen tapaus eli nelivetoinen sarjahybridi, jota ei voi ladata.

Nissan X-Trailia on valmistettu yli kahden vuosikymmenen verran. Uusin, neljäs sukupovi on yhä enemmän crossover-tyyppinen perheauto – jonka saa myös seitsemänpaikkaisena.

Nissan X-Trail on Suomessakin supersuositun Qashqain vanhempi isoveli, jota on valmistettu jo vuodesta 2000. X-Trail-mallia on myyty maailmanlaajuisesti tähän päivään mennessä reipas määrä, melkein seitsemän miljoonaa kappaletta. Nyt X-Trail siirtyy neljänteen sukupolveensa, jonka erikoisuus piilee harvinaisessa, nelivetoisessa sarjahybridi-ideassa. Mutta mitä Nissan sillä itse asiassa tavoittelee?

X-Trailin e-Power e-4Orce -versio liikkuu vain sähkömoottorien voimin, mutta haukkaa silti ainoastaan bensiiniä. Sähköllä sitä ei voi siis itse ladata. Erityisesti ensiesittelyn yhteydessä usein esille tuotu Nissanin näkemys siitä, että vuoteen 2030 mennessä täyssähköinen japanilaismerkki lanseeraa X-Trailin automallina, jota ”ei tarvitse ladata”, vaikutta kerrassaan ristiriitaiselta.

X-Trail on kasvanut vuosien varrella huomattavasti. Vasemmalta oikealle näkyvät sukupolvet ensimmäisestä

Sähköön ollaan siis vahvasti menossa, mutta auton ulkoinen lataus koetaan silti edelleen ylimääräisenä vaivana, jota halutaan välttää. Miksi, tekee mieli kysyä? Onhan Nissanilla jo runsaasti kokemusta sähköautojen valmistajana, joten lataus ei voi enää olla ylimääräinen ”haittatekijä”. Vai voiko?

Pikkuveli Qashqai e-Powerin yhteydessä Nissan on jo avoimesti antanut ymmärtää, että e-Power-tekniikassa kyseessä on ohimenevä, väliaikainen ratkaisu ennen täyssähkömallia. Kuinka kannattava ratkaisu on, jää nähtäväksi.

Ohjaamo on haluttu pitää rauhallisen konservatiivisena, mikä ei ole lainkaan huono asia. Esimerkiksi ilmastoinnin säätimet ovat helppokäyttöisiä painikkeita ja käyttimiä.

Potkua myös taakse

Kuten etuvetoisessa Qashqai e-Powerissa, X-Trailissa hyödynnetään polttomoottori-generaattoria, joka syöttää jatkuvasti sekä auton kapasiteetiltaan pientä (2,1 kWh) ajoakkua että sähkömoottoreita. Päästöjä siis väistämättä syntyy, X-Trailissa välillä 143 – 148 grammaa per kilometri. Esimerkiksi monissa suomalaisissa yritysautosopimuksissa grammamäärä nousee liian korkeaksi, eikä siksi ole todellinen vaihtoehto monille lataushybridi-kilpailijoille.

X-Trailin uudessa e-Power-järjestelmässä on jo Qashqaista tuttuun tapaan ajoakku ja voimansiirto, jossa on yhdistetty muuttuvalla puristussuhteella toimiva bensiinimoottori, virtageneraattori, invertteri ja 150 kW:n sähkömoottori. Voimansiirtojärjestelmällä pyöriin tuotetaan tehoa ainoastaan sähkömoottorein, jotta kaasupolkimen vaste olisi välitön. Kahden sähkömoottorin muodostaman järjestelmän kokonaisteho on 157 kW (213 hv), josta 94 kW tulee Qashqaista poiketen takamoottorista.

Takaviistosta näkyy hyvin, kuinka X-Trail on muuttunut maastohenkisyydestä kohti crossover-lookia.

Hiljainen ja mukava

Auton muotoilusta on vastannut kansainvälinen tiimi, johon ovat kuuluneet Lars Taubert, Takeo Horie ja Shinya Momokawa. Olemukseltaan auto muuttuu yhä enemmän crossover-suuntaan, ja maastoileva SUV-henkisyys jää taka-alalle. Keulaa kehystävät huomiota herättävät ajovalot, jotka vaikuttavat etupuskurin rakenteeseen valetuilta. Kookkaat pyöräkotelot sekä edessä että takana antavat X-Trailille lisää katu-uskottavuutta. Takaosan vaakasuorat linjat ja jaetut takavalot mahdollistavat leveämmän takakannen aukon.

Ensitestin perusteella X-Trail on miellyttävän hiljainen ja sivistynyt uutuus tien päällä. Tätä tukeviin aerodynamiikkaominaisuuksiin kuuluvat ilmanohjaimet etupuskurin alaosassa, aktiivinen etusäleikön suljin sekä ilmaverhot, jotka ohjaavat ajoviimavirtausta hallitummin auton edestä sen sivuille.

Auton jousitus on mukavuuspainotteinen, mutta sivusuunnassa uusi X-Trail keinuu epätasaisilla pinnoilla valitettavasti huomattavan paljon. Nelivetoisena ja seitsemänpaikkaisena versiona auton omamassa kipuaa yli kahteen tonniin, vaikka kyseessä ei ole akkusähköauto. Se on yllättävän paljon. Maavara on kuitenkin kunnollinen, vaihdellen versiosta riippuen 19,5 – 21,0 sentin välillä.

Suomeen uudet Nissan X-Trailit ovat jo matkalla, ja ensimmäiset asiakastoimitukset alkavat joulukuussa. Lähtöhinnat asettuvat 42 000 euron tuntumaan, nelivetoisena e-Power-versiona 52 000 euron kieppeille.