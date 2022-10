Ensitestissä Suomen suosituimman auton upouusi versio – mukana ominaisuus, jota moni on odottanut

Suomen suosituin auto eli Toyota Corolla saa mallivalikoimaansa korotetun Cross-version.

Sitges, Espanja

Toyotalla tapahtuu loppuvuonna paljon. Ensinnäkin se saa upouuden bZ4X-sähköautonsa vihdoin markkinoille useiden kuukausien pyöränpulttiongelmien jälkeen, mutta miltei samaan aikaan saapuu Suomeen myös seuraava hybridiuutuus, Corolla Cross.

Japanilaisjätin johtava ajatus on, että tulevaisuudessa tarvitaan edelleen useita eri voimanlähderatkaisuja, eikä yhtä ainoaa voittavaa teknologiaa ole. Jokaiselle täytyy mallistosta siis löytyä jotakin.

Automaatin ajotila valitaan perinteisellä kepillä. Pyörä- tai painikeratkaisuihin ei ole siis sorruttu.

Corolla Cross on mielenkiintoinen lisä Suomessa hyvin suosittuun Corolla-tarjontaan. Auto on hyvin globaali tuote, jonka Eurooppaan tuotavat yksilöt valmistetaan Japanin Takaokassa.

Merkittävää on, että Corolla Crossissa nähdään ensimmäisenä merkin hybriditeknologian viides sukupolvi.

Lue lisää: Koeajo: Nissan Ariya tuli kovaan sarjaan jälkijunassa, mutta laatu vakuuttaa

Lisäksi Corolla Cross on nykyisin hyvin suosittu, hieman korotettu ja ilmeeltään ronskimmaksi mallattu versio Suomen tällä hetkellä suosituimmasta automallista.

Jos tämä ei herätä mielenkiintoa suomalaisasiakkaissa, niin mikä sitten?

Ohjaamo on hyvin saman kaltainen kuin nykyisessä Corollassa, vaikka Crossissa istutaankin hieman korkeammalla. Monitoimiohjauspyörä istuu napakasti käteen, joskin painikkeiden käytettävyyttä voisi vielä hioa intuitiivisemmaksi.

Kokonsa puolesta Corolla Cross asettuu Toyotan RAV4:n ja C-HR:n väliin. Tärkeimmiksi kilpailijoiksi tunnustetaan Nissan Qashqain, Kia Niron ja Peugeot 3008:n kaltaiset verrokit.

Cross tehdään samalle TNGA-C -perusrakenteelle, jolle kuusi vuotta sitten esitelty CH-R perustuu. Autojen akseliväli on sama, mutta Corolla Crossin crossover-SUV -korityyppi tekee uutuudesta toiminnallisesti jonkin verran tilavamman.

Lue lisää: Koeajo: Volvo V60 on tyylikäs farmari pitkään ajoon – pienellä lisärahalla muhkea tehon lisäys

Käytännössä takanakin on ihan kohtalaisesti tilaa aikuiselle. Etutilojen puolesta Corolla Cross on hyvin lähellä perus-Corollaa, ja muutenkin sisätilat ovat taattua Toyota-tavaraa – tyyliltään arkista, mutta toimivaa.

Corolla Crossin virallinen maavara on kohtuullinen 16 senttiä, eli siltä osin varsinaisiin maastoautomittoihin on siis vielä matkaa. Pakoputken taaimmainen mutka viistää huomattavan lähellä tien pintaa.

Lue lisää: Uudistunut Skoda Karoq edustaa vanhaa koulukuntaa – ohjaamossa se näkyy kikkailun välttelynä

Mutta varsinaisiin uutisiin kuuluukin ennen kaikkea se, että tämän Toyotan voi hankkia myös nelivetoisena. Se on ominaisuus, jota moni on varmasti odottanut.

Kontissa on tilaa kohtuullisesti, mutta ei erityisen paljon. Kuvassa näkyvä JBL:n subbari ja parempi äänentoistojärjestelmä ei ole tulossa Suomen valikoimaan.

Etuakseli saa voimansa tavanomaiseen tapaan polttomoottorilta, mutta nelivetoversioissa on lisänä taka-akselin sähkömoottori, joka tuottaa 30,6 kilowattia eli 42 hevosvoimaa.

Kun lisäksi uusi mainittu viidennen sukupolven hybriditekniikka tarjoaa enemmän vääntöä ja sähköistä voimaa, on luvassa ainakin paperilla parempaa ajomukavuutta yhdistettynä hyvään energiatehokkuuteen.

Lue lisää: Koeajossa Toyota, jonka valmistuksen kanssa Toyotalla ei ole mitään tekemistä

Auton akkupaketti on edellistä hybridisukupolvea kevyempi ja sijoitettu takaistuimen alle. Kulku on ihan mukavan jouhevaa, eikä autolla ainakaan jalkoihin ole vaaraa jäädä.

Corolla Cross kiihtyy parhaimmillaan nelivetoisena 0-100 km/h 7,5 sekunnissa, eli ärhäkämmin kuin esimerkiksi Toyota Camry 2,5-litraisena hybridinä.

Lue lisää: Koeajossa Toyotan suurin täyssähköinen pikkubussi – pehmeä ja mukava työpeli, mutta kova kulutus moottoritiellä rassaa

Meno on muuten kohtuuhiljaista, mutta moottorin käyntiääni kuuluu täyskaasukiihdytyksissä ohjaamoon selkeänä.

Takaviistostakin katsoen voi arvata, että Corolla Crossissa istutaan perusmallia korkeammalla.

Ajaminen Corolla Crossilla on tehty varsin mutkattomaksi. Ohjaustuntuma kanta-Corollassa on vuosien varrella kehittynyt vallan päteväksi, eikä Cross tässä suhteessa jää tietenkään jälkeen.

Eniten ensitestillä Corolla Crossissa miellytti kuitenkin nelivetoauton jousitus, joka on säädetty monitahoisen mukavuuspainotteiseksi. Niin hidastetöyssyt, kuopat kuin muutkin tien epätasaisuudet ylittyvät Crossilla siististi.

Lue lisää: Tässä on 10 parasta pienikokoista katumaasturia brittijulkaisun mukaan

Kaiken kaikkiaan Corolla Crossista jää mutkattoman letkeä yleisfiilis. Oikeastaan mikään ei erityisemmin tunnu häiritsevän ajofiilistä, mikä on tavallisesti hyvän auton merkki.

Varustelutasoja tulee Suomeen saataville kolme; Active, Launch Edition ja Premium. Näistä keskimmäinen Lauch Edition on maahantuojan mukaan saatavilla rajoitetun, mutta kohtuullisen pitkän ajan. Kaikki varustetasot saa niin etuveto- kuin nelivetoversioistakin.

Crossin turvavarustelu on kattava, olipa varustetaso mikä tahansa. 10,5-tuumainen kosketusnäyttö on aina vakiona, samoin esimerkiksi monille tärkeä Apple CarPlay. Navigointi on pilvipohjainen, ja sen päivitykset ovat ensimmäisen neljän vuoden ajan maksuttomat.

Takaistuimella on ihan kohtalaisesti tilaa. Ensimmäisenä ahdasta tulee tälä kertaa polvipuolella.

Suomeen uuden Corolla Crossin odotetaan saapuvan jo marraskuu aikana, ja ensimmäiset asiakkaat saanevat autonsa joulukuussa.

Lue lisää: Tässä on Suomen ensimmäinen täyssähköinen pick-up – toimintamatka 330 km, maahan jo lähikuukausina

Lue lisää: IS:n ensitestissä BMW:n uutuusmalli – ”Vaikuttaa lupaavalta”