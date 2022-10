Ilmaista pikalataamista kuristetaan jälleen – tässä on Lidlin sähköautoilijoille tarjoama uusi maksimiteho

Monien sähköautoilijoiden ahkerasti nauttima Lidl-etu supistuu entisestään.

Lidl-pikalataus on muuttunut jo niin pienitehoiseksi, että määritelmä ”pika” alkaa jo olla hieman kyseenalainen. Monia viehättävä ilmaisuus ei kuitenkaan ole palvelusta kadonnut.

Lidl-kauppaketjun tarjoamien ilmaispikalaturien tehoja on jälleen pienennetty.

Uusi enimmäisteho on kauppaketjun ilmoituksen mukaan on nyt 20 kilowattia, joka on enää alle puolet latauslaitteiden alkujaan syöttämästä 50 kW:n tehosta.

Tehoja alennettiin Lidleissä jo toistamiseen, sillä kesällä ketju pudotti laturiensa tehotasoja jo kertaalleen 30 kilowattiin.

Tehontiputuksen syyksi kerrottiin tuolloin sähkön riittävyyden varmistaminen muun muassa myymälöiden ilmastointi- ja kylmälaitteille.

Käytännössä teholeikkaus hidastaa latausvauhtia eli asiakkaan ilmaislatauksesta saamaa hyötyä.

ABB:n valmistamasta 50 kW Lidl-pikalaturista pystyi sallitun tunnin mittaisena latausaikana lataamaan alkujaan jopa yli 300 kilometrin matkaan riittävän määrän ajosähköä.

Nyt samassa ajassa teho irtoaa edellisestä enää vajaa puolet.

Lidl-kauppaketju on ainut Suomessa toimiva merkittävämpi latausoperaattori, joka tarjoaa toimipisteissään CCS- ja CHAdeMO -pikalatausstandardeihin perustuvaa ilmaista ajosähköä, .

