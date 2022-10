The Next New Ora Cat kertoo sen, että vähän epäonnistuneelta Porsche Panameran kopiolta näyttävällä sähköautolla ei ole vielä nimeä Euroopan markkinoille. Sen sijaan VW Kuplan näköinen Funky Cat on jo Euroopassa myynnissä. Maahantuojana Euroopassa on International Motors Group, ja saamamme tiedon mukaan Ora on tulossa Suomeen vuoden 2023 lopussa tai viimeistään vuoden 2024 alussa.