IS Pariisin autonäyttelyssä: Eniten panosti Renault – tässä uutuudet

Autoalalla tärkeintä ovat lopulta autot, kiteytti Renaultin varapääjohtaja.

Pariisi

Renault Group otti Pariisin autonäyttelyn tosissaan, sillä kaikki sen neljä merkkiä (Alpine, Dacia, Mobilize ja Renault) olivat mukana suurilla osastoilla.

Australista odotetaan Renaultin seuraavaa menestystuotetta, kun Kadjarin korvaava katumaasturi saadaan myyntiin vuonna 2023.

Renault-merkin imagosta maailmanlaajuisesti vastaava Arnaud Belloni totesi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että sanotaan mitä tahansa, autoalalla tärkeintä ovat lopulta autot.

Varapääjohtaja Arnaud Belloni (oik.) kertoi Ilta-Sanomille, että Renault on rekisteröintitilaston ykkönen muun muassa Kolumbiassa!

– Meidän on valmistettava sellaisia autoja, joita ihmiset rakastavat. Siksi tuomme markkinoille ikoneita, kuten uudelleen synnytetyt 4- ja 5-mallit. Kun auto on ikoni, puolet markkinoinnista on jo tehty.

Renault R5 Turbo 3E on muodoiltaan lähes yksi yhteen kopio vuosikymmenten takaisista 5 Turboista, jolla juhlistetaan 5-mallin syntymää puoli vuosisataa sitten.

Sähköautoihin siirtymisessä Belloni muistutti, että viranomaiset toki voivat pakottaa asiakkaat tekemään valintansa.

– Mielestämme kuitenkin asiakas on kuningas. Meillä on uskottavuus sähköautoissa, olemmehan valmistaneet niitä jo yli kymmenen vuotta. Olemme valmiita siirtymään pelkkiin sähköautoihin, sillä vuonna 2025 kaikissa mallisarjoissa on sähkömoottorinen vaihtoehto.

Scenic Vision on vaihtanut värinsä mustasta valkoiseen sitten viime näkemän. Tekniikkansa Megane E-Tech Electricin kanssa jakava tila-auto tulee markkinoille lähes tutkielman näköisenä vuoden kuluessa.

– Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaikki Euroopassa myytävät Renaultit ovat sähköautoja. Siirtymävaiheessa on toimittava järkevästi, mikä tarkoittaa sähköistettyjä vaihtoehtoja, kuten edistyksellisiä hybridejä ja lataushybridejä.

Sähköä Renault painotti Pariisissa kolmella uutuudella, joista Kangoo tulee ensimmäistä kertaa myyntiin sähkömoottorisena henkilöautona.

Renault 4EVER Trophy on maasturimainen konsepti, joka on muodoiltaan jo 95 prosenttisesti tuotantomalli. Vähän tavallisemman näköinen Renault 4 -ikonin inkarnaatio tulee myyntiin vuonna 2025.

Osaston vetonaulana taas oli Renault 4EVER Trophy, joka tulee parin vuoden kuluttua myyntiin 5-mallin rinnalle samalla tekniikalla katumaasturivaihtoehtona.

Kolmantena ennen näkemättömänä uutuutena oli driftaukseen suunniteltu R5 Turbo 3E, jolla halutaan muistuttaa sähköautoilun olevan hauskaa.