Vietnamin sähköautoylpeys Vinfast valloittaa Eurooppaa 10 vuoden takuulla – Suomi yhä kysymysmerkki

Vietnamilainen sähköauto Euroopan markkinoilla? Kyllä vaan, totta se on, jo tämän vuoden puolella.

Pariisi

Vietnamista nopeassa aikataulussa maailmanvalloitusta havitteleva monialayritys Vingroup ja sen autovalmistajahaara Vinfast ovat Pariisin autonäyttelyssä kiinalaismerkkien ohella esillä yhdellä suurimmista osastoista.

Tältä näyttää VF 6:n ohjaamo.

Huomattavan suuren kattauksen erikokoisia uusia autoja esille tuonut Vinfast aikoo aloittaa mallistonsa myynnin Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla vielä tämän vuoden puolella. Yksi houkutuksista on auton 10 vuoden takuu.

VF 7:n tekniset yksityiskohdat ovat vielä pääosin hämärän peitossa. Tämänkin mallin myynti alkaa vuoden 2023 puolella.

Vinfastin osastolla käyneestä kuhinasta päätellen autot herättävät merkittävää mielenkiintoa. Vietnamilaisvalmistajan jälleenmyyjäverkostoa vasta rakennetaan, mutta ensimmäiset asiakkaat ovat jo saaneet VF 8 -täyssähköautonsa.

Tällä tietoa VinFast aloittaa vanhan mantereen valloituksensa Euroopan tärkeimmistä maista eli Keski-Euroopasta. Laajeneminen muihin maihin tapahtuu myöhemmin. Mikään ei kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, että myös pohjoismaihin tulisi edustus, kuten esimerkiksi kiinalaisen Maxus-merkin kanssa on Norjan kautta jo tapahtunut.

VF 8 on jo Euroopassa ennakkotilattavissa. Hinnat alkavat noin 62 000 eurosta.

Vinfastin mallikirjo on laaja. Tuotannossa on tai pian tulossa niin pieni VF 5, kompaktit VF 6 ja VF 7, keskikokoluokan VF 8 kuin kookas VF 9. Näistä VF 6 ja VF 7 ovat tyypiltään crossovereita, VF 8 ja VF 9 SUV-malleja. Pikkuinen VF 5 on mini-SUV-tyyppinen luomus. Sen hinnan odotetaan jäävän 30 000 euron tuntumaan, ja auto esitellään virallisesti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

VinFastin ensimmäisessä aallossa Eurooppaan saapuvat kookkaammat VF 8 ja VF 9. Näistä 4,75-metrinen VF 8 on nelivetoinen, hinnaltaan 62 000 euron tuntumaan osuva uutuus. Auton WLTP-kantama on 471 kilometriä ja huipputeho 300 kW eli 408 hevosvoimaa. Auto kiihtyy 0-100 km/h alle kuudessa sekunnissa ja sille luvataan maailmanvalloittajan tyyliin peräti 10 vuoden tai 200 000 kilometrin takuu. Tämä saattaa olla ratkaiseva vetonaula alati kiristyvässä kilpailussa.

Yksi VinFastin kilpailuvalteista on pitkä takuu: 10 vuotta tai 200 000 kilometriä.

Kookkain VF 9 on yli 5,1-metrinen luomus. Sähkömoottorit ja teholukemat ovat samat kuin VF 8:ssa, mutta suurimman ajoakun kapasiteetti on peräti 123 kWh, jonka turvin WLTP-kantama on 594 kilometriä. Seitsemänpaikkainen, tämäkin nelivetoinen auto kiihtyy 0-100 km/h noin 6,5 sekunnissa, ja sen lähtöhinta asettuu noin 83 000 euron tietämille. Takuu on sama kuin VF 8:ssa.

