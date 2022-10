Dacian rohkea konsepti yllättää, mutta miksi merkin halpaa sähköautoa ei tuoda Suomeen?

Dacian edullista Spring-sähköautoa ei tuoda Suomeen, mutta moneen lähinaapuriin kyllä.

Pariisi

Pariisin juuri avautuneessa autonäyttelyssä Dacia on yksi niistä autovalmistajista muutaman ranskalaisen ja Kaukoidän merkin ohella, joilla on näyttelyssä kunnon kokoinen osasto.

Varsinaisia huippu-uutuuksia Dacian osastolla ei tänä vuonna nähdä, mutta pari erittäin mielenkiintoista tapausta kuitenkin. Tärkeämpi näistä on luultavimmin edullinen sähköauto Dacia Spring, jonka hankintahinta pyörii noin 22 000 euron tietämillä.

Dacia Spring olisi siis Suomenkin markkinoilla sellainen nykyisin usein kaivattu edullinen sähköauto, jossa on mahdollisuus myös pikalataukseen ja WLTP-kantama yhdellä latauksella lähemmäs 300 kilometriä. Tällainen yhdistelmä kiinnostaa ainakin periaatteessa monia suomalaisia, mutta toistaiseksi tarjonta on ollut hyvin ohutta.

Dacia Springin ajoakustolla on kahdeksan vuoden tai 120 000 kilometrin takuu. Virallisesti autoa ei vielä näillä näkymin Suomeen tuoda.

Dacia Spring täyttää Euroopassa tätä markkinarakoa. Autoa myydään virallisten kanavien kautta lähinaapureista muun muassa Virossa ja Tanskassa.

Spring on niin sanottu crossover, joka muistuttaa muotoilultaan pientä sähköistä mukamaasturia. Noin 3,7-metriseen näppärään kulkineeseen mahtuu nippa nappa esimerkiksi nelihenkinen lapsiperhe ja konttiin välttämättömimmät mökkitavarat. Pitkän matkan auto Spring ei ole.

Huono uutinen puolestaan on se, että toistaiseksi Dacian maahantuoja on päättänyt olla tuomatta autoa maahamme. Syykin on selvä: autoa ei ole varusteltu tarpeeksi hyvin pohjoisia, arktisia olosuhteitamme varten. Kylmässä ajoakun kapasiteetti ja matkustamon lämmitysteho saattaisivat kyykätä tavalla, jota maahantuoja ei – ainakaan tällä hetkellä – halua edustaa.

Tästä huolimatta autoa on jo saapunut Suomeen yksityisiin autoliikkeisiin, jotka ovat saanet myytyä lähes jokaisen meille haalituksi saadun yksilö pikavauhtia. Springiä on ollut maahamme arviolta muutamia kymmeniä kappaletta.

Esimerkiksi Dacia Spring Electric Drive 33 kW Comfort Plus -versiossa on 33 kilowatin (44 hv) tehoinen sähkömoottori ja 27,4 kilowattitunnin ajoakku. Ajoakun kapasiteetti on pieni, mutta Springin etuna on alhainen paino: nelipaikkainen pikkuauto painaa vain reilut tuhat kiloa.

Lue lisää: Jeep pudotti sähkö­uutuudellaan uutispommin Pariisissa: onko tästä hitiksi?

Toinen mielenkiintoinen Dacia-uutuus Pariisissa oli Manifesto-konsepti. Manifesto on suhteellisen pienikokoinen ja lähestulkoon avokorinen SUV, jonka tavoitteena on saada matkustajat tuntemaan olevansa yhtä luonnon kanssa.

Kevyt ja hiljainen Manifesto asettaa ketteryyden nopeuden edelle. Tämäntyyppisellä autolla voisi esimerkiksi toimittaa tarvikkeita vuoristoretriitteihin tai suorittaa erilaisia ulkotilojen huoltotöitä.

Tällaisenaan Manifesto ei ole myyntiin tulossa, mutta uusien innovaatioiden esittelyalustana se toimii hienosti. Ehkäpä jonain päivänä näemme jotain tämän tapaista Dacialta, joka on ilmoittanut hyödyntävänsä polttomoottoritekniikkaa Euroopassa niin kauan kuin se vain on sallittua ja taloudellisesti järkevää.