Jeepin ensimmäinen täyssähköauto paljastettiin Pariisin Autonäyttelyssä. Aivan poikkeuksellista on, että Jeep Avenger on etuvetoinen.

Pariisi

Stellantis-konserniin nykyisin kuuluva Jeep on niitä automerkkejä, joiden sähköistymissuunnitelma on pläkkiselvä: tähän asti vahvasti traditioihin tukeutunut autovalmistaja on ilmoittanut olevansa Euroopassa täysin sähköinen vuoteen 2030 mennessä. Se on automaailmassa kohtuullisen lyhyt aika.

Avenger on B-SUV-segmentin auto, jonka odotetaan nousevan – ei enempää eikä vähempää – kuin Jeepin myydyimmäksi malliksi. Avenger on ensimmäinen Jeepin neljästä täysin uudesta automallista, jotka se esittelee Euroopassa vuoteen 2025 mennessä. Avenger tulee myyntiin nopeassa aikataulussa, jo ensi vuoden alkupuolella.

Myös koko merkin tavoite on varsin kunnianhimoinen, sillä Jeepin tähtäimessä on tulla maailman johtavaksi päästöttömäksi SUV-autojen valmistajaksi. Kilpailu tällä saralla on kuitenkin varsin kovaa.

Avenger on Jeepin omien määritelmien mukaan yhdistelmä tyyliä, toimivuutta ja edistyksellistä teknologiaa. Näillä eväin pitäisi täyttää eurooppalaisten asiakkaiden toiveet.

– Avenger tarjoaa Jeep-brändin ominaisuuksia kompakteissa mitoissa Euroopan markkinoille. Esittelemme Pariisissa, miksi Avenger on loistava täysin sähköinen Jeepin vaihtoehto nykyisille B-SUV-segmentin pelureille, sanoi Jeepin toimitusjohtaja Christian Meunier.

Avenger sijoittuu Renegaden alapuolella vahvistaen Jeepin asemaa B-segmentissä. Avenger on 16 senttiä lyhyempi kuin Renegade. Vain hieman yli neljä metriä pitkä auto sijoittuu segmenttiin, joka on volyymillisesti Euroopan toiseksi myydyin. Noin joka viides Euroopassa myytävä auto sijoittuu tähän ryhmään. Avenger valmistetaan Stellantiksen Tychyn-tehtaalla Puolassa.

Koostaan huolimatta Avenger tahtoo olla aito Jeep, mutta sitten tulee uutispommi: Avenger on etuvetoinen! Silti autossa on vakiona SelectTerrain-ajotilavalitsin sekä Hill Descent Control -alamäkihidastin. Jeepin etuvetomalleissa tämä on ennenkuulumatonta.

Avenger vahvistaa Jeepin asemaa B-segmentissä

Yhdessä erinomaisten lähestymis- ja jättökulmien (20° ja 32°) sekä reilun maavaran kanssa ne tuovat Avengeriin vakuuttavaa maastosuorituskykyä. Maavara on tasan 20 senttiä.

– Avenger on tunteellinen, hauska ja se erottuu joukosta. Odotamme, että siitä tulee myydyin mallimme vuoteen 2024 mennessä, sanoo Jeep Europen johtaja Antonella Bruno.

Avengerissa on uuden sukupolven sähköinen voimalinja, joka tuottaa tehoa 156 hv maksimiväännön ollessa 260 Nm. Avenger on varustettu 54 kWh:n ajoakustolla, jolla se tavoittelee 400 kilometrin WLTP-toimintamatkaa, kaupunkiajossa jopa 550 kilometriä.

Akustoa, joka on sijoitettu etu- ja takaistuinten sekä keskitunnelin alle, on testattu yli kaksi miljoonaa kilometriä. Avenger on mahdollista ladata 100 kW:n latausteholla 24 minuutissa 20 prosentista 80 prosenttiin. Sisällä ohjaamoa hallitsee 10,25 tuuman kosketusnäyttö. Kojelaudan alareunassa on leveä säilytyslokero tavaroille. Auton 380 litran tavaratila on luokassaan kilpailukykyinen.

Avengeria seuraavat Recon ja Wagoneer ”S” -täyssähköautot. Lisäksi merkki on ensi vuonna lanseeraamassa ladattavan hybridiversion ylellisestä Grand Cherokee -mallista sähköistettyjen Wrangler-, Compass- ja Renegade-mallien rinnalle.

Avengerissa on erinomaiset lähestymis- ja jättökulmat.

Lue lisää: Ensitesti: Tällainen on oikea maasturi – Jeep Wrangler sähköistyi, mutta auton henki on tallella

Lue lisää: Koeajossa omaleimainen retromalli – sähköllä tehostettu Jeep Wrangler hoitaa hommat himaan