Renault 4:n eli suomalaisittain Tippa-Rellun tuotannon päättymisestä on 30 vuotta, mutta Pariisin autonäyttelyssä esitelty Renault 4ever Trophy tarjoaa maistiaisen tulevasta.

Renault 4ever Trophyn maavara on 20 senttimetriä. Lähes olemattomat korin ylitykset puoltavat maastoajoa.

Tippa-Rellua myytiin yli kahdeksan miljoonaa kappaletta yli sadassa eri maassa. Nyt Renault 4ever Trophy -tutkielma herättää mallin henkiin.

Voimakkaassa ulkonäössä voi hyvällä tahdolla nähdä muotoilullisia yhtymäkohtia alkuperäiseen 4L-malliin, sillä mittasuhteet ovat melko samanlaiset kuin vuosikymmeniä sitten.

Toimitusjohtaja Luca de Meo poseeraa uusvanhan Tippa-Rellun edessä. Hiilikuituisella katolla on mukana varapyörä ja takaovessa lapio sekä irrotuslevyt hankalaan maastoon. Jokaisessa pyörässä on kompressori, jolla renkaan ilmanpaineen voi säätää sisältä maastoajoon sopivaksi.

Tutkielma on kuitenkin esikuvaansa isompi. Esimerkiksi kori on lähes puoli metriä pidempi. Alkuperäisessä 4L:ssä oli yli 2,4 metrin akseliväli. Uudessa sähkömoottorisessa 4ever Trophyssä akseliväli on 2,57 metriä.