IS Pariisin autonäyttelyssä: Mercedes-EQ otti varaslähdön – tältä näyttää sen uusi sähkö-SUV

Mercedes-Benz kiihdyttää sähköistymistään, ja siitä on osoituksena uusi täyssähkömalli EQE SUV.

Pariisi

Mercedes-EQ otti varaslähdön Pariisissa, sillä saksalaisuutuus esiteltiin näyttelyalueen ulkopuolella jo sunnuntaina. Neljän vuoden tauon jälkeen järjestetty näyttely avautuu medialle vasta tänään maanantaina.

Mercedeksen EQE SUV ja sen urheilullinen sisarmalli EQE AMG 43 SUV perustuvat Mercedes-Benzin EVA 2.0 -täyssähköautojen perusrakenteelle.

Mitoiltaan EQE SUV-mallin pituus on 486 senttimetriä, joten se on kahdeksan senttimetriä lyhyempi kuin EQE sedan. Suurin ero kuitenkin näkyy korin korkeudessa, joka SUV-mallissa on 169 cm eli 18 senttiä enemmän. Leveydessä eroa on neljä senttimetriä, SUV-mallin ollessa leveämpi.

Uutuuden hinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta varmaa lienee, että uutuus on kalliimpi kuin EQE-sedan.

Akseliväli on 303 senttimetriä, yhdeksän senttiä sedania lyhyempi. Korin korkeudella kompensoidaan lyhyempää akseliväliä, jotta takajalkatilat saadaan riittämään paremmin.

Suomen myyntimallistossa keskitytään nelivetoisiin 4Matic-versioihin. Ensimmäisessä vaiheessa ensi kevään toimituksiin saapuvat EQE SUV 350 4Matic, 500 4Matic ja AMG 43 4Matic. Suomessa myytävät mallit eroavat Keski-Euroopassa myynnissä olevista runsaamman vakiovarustelunsa ansiosta.

Pulleahkon perää koristaa koko leveydeltä valolinja.

Suomessa uutuuden vakiovarusteisiin kuuluvat myös muun muassa kookkaampi OLED-tekniikalla toteutettu 12,8-tuumainen keskinäyttö, adaptiivinen kaukovaloavustin, matkapuhelimen langaton lataus ja ulosnousevat ovenkahvat, jotka ovat useilla markkinoilla lisävarusteita.

Muita vakiovarusteita ovat niin ikään High Performance-led-ajovalot, 11 kW sisäinen laturi ja 170 kW:n DC-pikalatausliitäntä sekä Electric Art- sisätilapaketti.

Ajoakuston kapasiteetti on 90,6 kWh ja WLTP-toimintamatka välillä 492 – 591 kilometriä mallista riippuen.

Näyttävä ”hyperscreen” hallitsee ohjaamoa.

Auton tehoskaala ulottuu 215 kilowatista (292 hv) aina 350 kilowattiin (476 hv), ja vääntölukemat vaihtelevat 568:sta aina peräti 858:aan newtonmetriin saakka (AMG EQE SUV).