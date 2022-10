Henkilöautoa ajavista useimmat sanovat ajavansa ylinopeutta ainakin joskus ohittaessaan raskaan ajoneuvon.

Miten suomalainen autoilija toimii henkilöautonsa ratissa, kun maantiellä edessä ajaa raskas ajoneuvoyhdistelmä? Tätä Liikenneturva selvitti kesällä 2022.

Maantiellä 80 km/h nopeusrajoitusalueella jopa 71 prosenttia sanoo ajavansa ylinopeutta ainakin joskus ohittaessaan raskaan ajoneuvon.

Lisäksi noin joka seitsemäs kertoo pyrkivänsä ohittamaan ainakin joskus raskaan yhdistelmän mahdollisimman nopeasti, vaikka näkemä on heikko tai paikassa on sulkuviivoin osoitettu ohittamiskielto. Vastaajien enemmistö (57 prosenttia) vakuuttaa, ettei ole koskaan ohittanut rekkaa sulkuviivoin merkityllä alueella tai näkemäesteen kohdalla.

Autoilija voi nähdä tilaisuuden koittaneen, kun kuorma-auton ajonopeus laskee.

” Tämä toiminto saa kuorma-auton ajonopeuden ”vaeltamaan” totuttua enemmän.

– Uusissa kuorma-autoissa adaptiiviset vakionopeussäätimet ovat yleistyneet. Ne tuntevat tulevan maaston ja mukauttavat ajonopeutta sen mukaan. Tämä tarkoittaa, että autot hiljentävät tietoisesti nopeutta ylämäkien loppuosilla ja keräävät sitten vauhtia ns. ilmaiseksi alamäen puolella. Tämä toiminto saa kuorma-auton ajonopeuden ”vaeltamaan” totuttua enemmän, ja tämä on taas saanut aikaan kasvanutta ohitustarvetta osassa autoilijoita, Rahtarit ry:n asiantuntija Timo Kima sanoo.

Ajoneuvoyhdistelmien kasvaneet pituudet (HCT-yhdistelmät) merkitsevät sitä, että ohittaminen vaatii entistäkin enemmän vapaata tien osaa.

– Erilaisten läheltä piti -tilanteiden määrä on kasvanut. Palaaminen omalle ajokaistalle joudutaan tekemään liian aikaisin ja silloin turvaväli raskaan ajoneuvon edessä jää olemattomaksi. Jos tällaisessa tilanteessa tapahtuu jotain odottamatonta, niin onnettomuuden vaara on ilmeinen. Pahimmassa tapauksessa kuorma- tai linja-auton hätäjarrujärjestelmä aktivoituu ja tekee voimakkaan jarrutuksen. Tämä on myös työturvallisuusasia raskaan liikenteen kuljettajille, Kima korostaa.

Liikenneturva muistuttaa, että ohittaminen ei oikeuta ylinopeuteen.

Ohita isot yhdistelmät turvallisesti •Harkitse ohitustarve aina ennen päätöstä lähteä ohittamaan. •Varmista, että sekä edessä että takana oleva tieosuus on tyhjä ja näkyvyys erinomainen riittävän pitkältä matkalta. •Jos edellä ajavan ajoneuvon perässä on teksti ”pitkä”, ohittaminen vaatii totuttua enemmän vapaata tien osaa. •Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta. •Näytä suuntamerkkiä lähtiessäsi ohittamaan ja omalle kaistalle palatessasi. •Varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon. Palaa omalle kaistalle aikaisintaan, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan. Lähde: Liikenneturva

