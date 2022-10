Citroënin näkemys sähköautosta: 1 000 kiloa painoa, latauksella 400 km ja katto on tehty pahvista

Kuvittele tulevaisuus sellaiseksi, että autonvalmistajat korvaavat autojen metalliset katot ja keulapellit pahvilla.

Uudella logolla varustettu Citroën Oli on kevyt, muotoilua myöten tulevaisuuden sähköauto. Vielä kyse on konseptimallista.

Tulevaisuus on jo täällä. Citroën on nimittäin luonut konseptiauton, jossa käytetään osin pahvia teräksen sijaan.

Kyse ei kuitenkaan ole tavallisesta pahvista, vaan Oli-nimellä varustettu konseptimalli on rakennettu kevyistä kierrätettävistä materiaaleista. Aaltopahvi on muovattu hunajakennomaiseksi lasikuitupaneelien väliin. Paneelit ovat puolet kevyempiä kuin teräs. Citroën luonnehtii luotua materiaalia ”erittäin kovaksi ja kestäväksi”.

Materiaali on kehitetty yhteistyössä saksalaisen kemianjättiläisen BASF:n kanssa. Lisäksi pystysuora tuulilasi vähentää tarvittavan lasin määrää ja keventää samalla painoa. Muun muassa näillä ominaisuuksilla Citroën Oli -konseptiautosta on valmistuessaan tulossa futuristinen ”koko kansan katumaasturi”, valmistaja luonnehtii.

Auringonsäteilyn vaikutusta ajoneuvon sisällä vähentävä pystysuora tuulilasi vähentää ilmastointilaitteen tarvetta. Samalla se tarkoittaa myös sitä, että keulapeltiin on asennettava tuuletusaukko, jotta tuulilasin vaikutus ajoneuvon ilmanvastukseen ei tuhoa aerodynamiikkaa.

Kuin tieteiselokuvasta?

Neuvostoaikana hyvin yleinen ja samalla virheellinen myytti oli, että entisessä Itä-Saksassa valmistetun Trabantin, pienen kaksitahtimoottoriauton kori oli vahvistettua pahvia – ja jos satoi tarpeeksi kovaa, kattoon syntyi reikiä.

Itse asiassa Trabant oli valmistettu "duroplastista" eli komposiittimuovista, jota oli vahvistettu Neuvostoliiton kierrätetyllä puuvillajätteellä.

Istuinten selkänojat ovat verkkomaiset.

Olissa on paljon karsittuja elementtejä. Esimerkiksi ikkunat avautuvat manuaalisesti.

Citroënin tulevaisuuden tuotteiden johtaja Anne Laliron sanoi Reutersille, että Oli on enemmän kuin pelkkä konseptiauto,

– Se miltei ilmentää uusia elämäntapoja.

Ilmastonmuutoksen ja komponenttipulan mahdollisten vaikutusten huomioon ottamiseksi Citroën Olista on tehty vain tuhat kiloa painava auto. Sen maksiminopeus on 110 kilometriä tunnissa. Ajoakun kapasiteetti on 40 kilowattituntia. Toimintamatkaksi on arvioitu 400 kilometriä.

Oli on myös suunniteltu kierrätettäväksi ja helposti korjattavaksi siten, että se kestää vähintään kolme sukupolvea eli 50 vuotta, Citroën maalailee.