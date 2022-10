Yksi merkki hallitsee käytettyjen sähköautojen kauppaa

Netwheelsin mukaan Suomessa on syyskuun loppuun mennessä myyty 6 480 käytettyä sähköautoa, joista eniten on käynyt kaupaksi Tesla.

Käytetty Tesla Model 3 on yksi halutuista malleista.

Tesla on ylivoimainen suosikkimerkki käytettyjen sähköisten kaupassa. Yli kolmasosa käytettyinä myydyistä sähköautoista on Teslan eri malleja. Suosituimmat mallit ovat olleet Model 3 ja Model S. Teslan jälkeen suosituin sähköauto on Nissan Leaf.

Lue lisää: Tässä ovat suuren vaihtoautoketjun halutuimmat käytetyt sähköautot – ”vaikea löytää myytävää”

Digitaalisia ratkaisuja autoliikkeiden ja muiden autoalan toimijoiden tarpeisiin tuottavan Netwheelsin datan mukaan eniten on myyty vuosimallin 2020 tai sitä uudempia sähköautoja. Ne kattavat 66 prosenttia käytettyjen sähköautojen kaupoista.

Kymmenen suosituinta käytettynä myytyä sähköautoa ja niiden prosenttiosuudet myynnistä:

Tesla Model 3: 19 %

Tesla Model S: 9 %

Nissan Leaf: 6 %

Hyundai Kona: 4 %

Volkswagen Id.4: 4 %

Volkswagen Id.3: 3 %

Audi E-Tron: 3 %

Volkswagen Golf: 3 %

Škoda Enyaq: 3 %

Hyundai Ioniq: 3 %

Lähde: 02 Rekkari, Newwheels