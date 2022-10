IS pääsi kurkistamaan varjeltua salaisuutta – tällainen on Polestarin avomallinen roadster

Autonvalmistaja Polestar päästi Kööpenhaminassa pienen suomalaistoimittajajoukon kurkistamaan, miltä näyttää tuleva Polestar 6 -malli luonnossa.

Vielä Polestar O₂ -nimellä kulkeva sähköinen konseptimalli oli tuotu harvojen nähtäville samalla kun valmistaja julkisti toisessa teollisuushallissa Polestar 3 -mallin. Moni olisi halunnut päästä tutustumaan konseptimalliin, muuta kookas ovimies pysyi tiukkana vieraille, joilla ei ollut Polestarin edustajaa saattamassa sisään.

Polestar 6 vaikutti pikaisella silmäyksellä katseen naulitsevalta roadsterilta. Nelipaikkaiseen sähköautoon ei päästetty ketään istumaan, mutta nopean vilkaisun perusteella auton käytettävyys on parhaimmillaan, kun kaksi henkilöä esittäytyy sillä rantabulevardeilla.

Kuppimaisiin istuimiin ei päästetty vieraita.

Itsekantava kori on valmistettu anodisoidun alumiinin eri laaduista, jotka on liitetty liimaamalla ja kovetettu uunissa. Näin lujuuden ja painon suhde on saatu valmistajan mukaan hyvin edulliseksi.

Valmis Polestar 6 esitellään 2026. Polestar 6 LA Concept edition -versiota valmistetaan 500 kappaletta.

Takaosan valojuova noudattelee Polestarin tyyliä.