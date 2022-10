Ensitesti: Octavia RS ammentaa Škodan rallimenestyksestä.

Škoda Octavian 245-hevosvoimaisen RS-version saa viistoperänä ja Combi-farkkuna, ja sekä etu- että nelivetoisena. Nelivedot on tosin varattu vain TDI-moottorin yhteyteen.

Uusien automallien muuttuessa yhä nykyaikaisemmiksi ja sähköistymisen vallatessa alati enemmän jalansijaa, ovat vanhat kunnon manuaalivaihteistot häviämässä miltei sukupuuttoon.

Monella premium-valmistajalla manuaalivaihteistoja ei ole enää toviin ollut edes saatavilla. Etenkin sähköautojen yleistyessä vaihteistot jäävät vähitellen historiaan, kun niitä ei yksinkertaisesti tarvita.

Poikkeuksiakin on. Sellaiseksi voi laskea ainakin sporttisemmat polttomoottoria hyödyntävät perheautot, joiden yhteydessä moni vielä kokee manuaalivaihteiston tuovan lisäarvoa auton luonteeseen ja ajo-ominaisuuksiin. Kyseessä saattaa olla myös pienestä fiilistelyn tarpeesta, kun moottoria voi käskyttää ”kovan” laatikon avulla mielensä mukaan.

Octavian ohjaamo on vuosien varrella muodostunut varsin päteväksi, ja kaiken mittaiset kuljettajat tavallisesti löytävät hyvän ajoasennon. Ohjauspyörä säätyy mallikkaasti.

Tällaiseksi tyyppiesimerkiksi voi laskea vaikkapa Suomessa erinomaiseen suosioon noussut Škoda Octavia Combin, jonka bensiinimoottorisen RS-version 245 hevosvoimaa suorastaan anelevat kiusaamaan kaksilitraisesta kiihkoilijasta viimeisetkin mehut irti. Lain sallimissa rajoissa, tietenkin.

Octavian RS-mallit ovat suhteellisen suosittuja malliversioiden sisällä, sillä ne muodostavat nykyisin noin 5-10 prosenttia koko auton myyntikakusta.

Moottori on sama kuin nykyisessä Kodiaq RS-mallissa. Sataseen sutaistaan alle seitsemässä sekunnissa, ja kiihtyvyys jatkuu vahvana senkin jälkeen, kun Suomen tieliikenteen suurin nopeus on jo saavutettu. Tästä huolimatta Octavia Combi RS on enemmänkin aikuistunut GT-luokan perusperheauto, jota ei tarvitse jatkuvasti revitellä pieni veren maku suussa – manuaalivaihteisto vain tuo ajamiseen tietyn osallistavan fiiliksensä.

Octavia RS:ssä tulee vakiona progressiivinen ohjausvaihde. Ohjaustuntuma onkin moitteettoman tarkka ja jämäkkä. Alustaa on niin ikää vakiona madallettu puolitoista senttiä, mutta mukautuva alustansäätö jää lisävarustelistalle.

Ajotiloja löytyy kutakuinkin jokaiseen makuun, kaikkiaan kuusi kappaletta. Vääntöä on tarjolla 370 newtonmetriä, eivätkä voimat tai sitkeys aivan heti lopu kesken, vaikka joskus unohtuisi liian suuri vaihde päälle. Vaihtamisopastin kyllä kertoo vaihtamistarpeesta nopeasti.

Tasanopeussäädintä käytettäessä Octavia RS osaa palauttaa valitun nopeuden automaattisesti myös vaihtotapahtuman jälkeen. Hyvä niin.

Škoda on omaksunut nykyisen Octavian farkkukoriin piirteitä, jotka tuovat helposti mieleen BMW:n muotoilun. Näyttävyyttä on entistä enemmän.

Aivan virheetön ei tämäkään kokonaisuus kuitenkaan ole. Kuusiportainen manuaali ei nimittäin ole liikkeissään kaiken notkein, vaan vaihteistoa pitää nopeissa vaihdoissa hieman houkutella mukaan leikkiin – ei ehkä häiritsevässä määrin, mutta kumminkin.

Toisena rehellisesti ilmaistuna jonkin verran teennäisenä ominaisuutena jää mieleen Octavia RS:n mukana vakiona tuleva Dynamic Sound Boost -moottoriäänijärjestelmä, kuten muissakin RS:ssä. Se tuottaa pakoputkistoon keinotekoista ääntä, jonka tarkoituksena on irrottaa auton käyntiäänestä todellista rapeampi soundi.

No, olisihan tämän voinut tehdä toisinkin, nyt kokonaisuus tuntuu hieman päälle liimatulta ratkaisulta. Tuntuu, että pieni lisäaitous ja koko auton enempi, karismaattisempi luonteikkuus ei haittaisi.

Octavia Combi RS nojaa vahvasti merkin rallimenestykseen. VRS-logon kirjaimet tulevat sanoista Victory Rally Sport. Škodalla on takanaan jo yli 120 vuoden moottoriurheiluhistoria, mitä monet eivät tule edes ajatelleeksi. Fakta on varmasti mukava pitää mielessä – vaikkapa silloin, kun kepittelee RS-Octaviaa pitkin polveilevaa mutkatietä eteenpäin.

Perusmuodossaan 640 litran tavaratila on yksi Octavian valttikorteista, olipa takaluukussa sitten RS-logo tai ei.