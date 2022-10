Koeajo: Nissan Ariya tuli kovaan sarjaan jälkijunassa, mutta laatu vakuuttaa

Koeajo: Nissan Ariyan julkistus siirtyi koronapandemian vuoksi parilla vuodella. Jäikö Nissan junasta vai käytettiinkö aika ominaisuuksien hiomiseen?

Kun seisoo auton vieressä, se näyttää mittojaan suuremmalta. Ovet avautuvat laajaan kulmaan helpottamaan kulkua. Sisätilojen avaruuden tuntee hetkessä. Sekä edessä että takana jalkatilat ovat erinomaiset tasaisten ja avoimien pintojen ansiota. Keskimittaista miestä pidemmät saattavat olla hiukan tyytymättömiä pääntilaan sekä edessä että takana.

Ohjaamossa materiaalien pinnat tuntuvat sormituntumalla miellyttäviltä. Fiilis on varsin erilainen kuin esimerkiksi askeettisimmissa Volkswagenin sähköautoissa. Silti Ariyan lievästi futuristinen ulospano ei liioittele, vaan muotokieli on hillityn harkittu. Ovien valaistut koristeet voivat olla monen mieleen, mutta ohjaamon jalkatilaan asemoitu neliömäinen valotaide tuntuu varsin perustelemattomalta ratkaisulta.

Ohjaamo huokuu hyvää fiilistä: tarpeeksi jännä, muttei liian kompleksinen.

Ajosuunnanvalitsin sopii kouraan, mutta keskikonsolin painikkeiden toimivuus ei ole ihan parasta A-luokkaa.

Kyynärnoja liikkuu sähköisesti pituussuunnassa, mikä muun muassa antaa tarvittaessa tilaa takana keskipaikalla istuvalle. Nojaan asemoitu juomatölkeille tarkoitettu kolo on epäkäytännöllinen, jos sinne luiskauttaa esimerkiksi puhelimensa tai avaimensa.

Ilmastointia säädetään omasta paneelistaan. Keskinäytön käytön opettelulle kannattaa antaa hetki aikaa.

Puhelimelle on keskikonsolissa langattomaan lataukseen kykenevä taso, mutta pienille tavaroille on huonosti säilytystilaa. Niin sanottu hansikaslokeroon mahtuvat ne kuvitellut ajohansikkaat, mutta keskelle kojelaudan alareunaan sijoitettu lokero parantaa tilannetta.

Tavaratila ei kilpaile sähköautomarkkinoiden suurimpien titteleistä, mutta pientä hyvää tuovat lattialevyjen alta löytyvät matalat lisälokerot.

Entä se varsinainen pihvi eli ajaminen? Kääntösäde osoittautuu heti parkkihallissa pieneksi. Kun hallista on päästy ulos, on aika kokeilla ajo-ohjelmia. Tai oikeastaan ei kannata, jos on valinnut perusasetuksen, sillä esimerkiksi ekonominen ajo-ohjelma hyydyttää normaalissa arkiajossa menon rasittavaksi.

Crossover-tyyliin näkyvyys takalasista jää vajaaksi. Peruutuskamera pelastaa paljon.

Noin 4,6-metriseksi autoksi Ariya näyttää luonnossa kokoaan isommalta.

Sport-ajotilakaan ei järisyttävästi lisää liikkuvuutta, mutta ohjauksen vaste tiivistyy selvästi muuttuen samalla ratin käännön selvästi hitaammaksi ja suoraan sanoen jähmeäksi. Yhden polkimen ajoa jäljittelevä E-Pedal-ajotila löytyy myös regenerointia arvostaville, mutta tämän auton kohdalla se vaikutti päälle liimatulta.

Ajosuunnanvalitsin on muutoin toiminnaltaan kelpo, mutta pesukadulle ajettaessa N-vaihteen kömpelöt kytkemisyritykset näyttivät naurattavan henkilökuntaakin. Keskikonsoliin asennettuja painikkeita käytettäessä katse kääntyy pakosti oikeaan alaviistoon, mikä ei voi olla liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu. Vaikka moni kiroaa nykyautojen hipaisukytkimet, niin nämä Ariyan painikkeet voisivat hyvin olla herkemmät. Myös kojelaudan alaosasta löytyvät ilmastoinnin painikkeet tottelevat, kun painalluksella on tarpeeksi voimaa.

Takaistuimella on hienosti jalkatilaa. Ovetkin avautuvat käyntiä helpottavaan kulmaan.

Ariya tarjoaa pikkuriesojen vastapainoksi mukavan ajokokemuksen. Ohjaus on normiajotilassa miellyttävän tasapainoinen. Alustan käytöstä tulee arvosteltua lähinnä möykkyisillä teillä. Ulkoinen äänimaailmakaan ei tunge sanottavasti sisään.

Keskikulutus vaihtelevilla nopeuksilla ajetulla syksyisellä koeajolenkeillä pysyi 20 kWh:ssa sadalla kilometrillä. Koeajossa oli 63 kWh:n akulla varustettu etuvetoversio. Jos ja kun noin 400 kilometrin toimintamatka ei riitä, vaihtoehtona on 87 kWh:n akku, joka takaa yli 500 km:n ajomatkan yhdellä latauksella. Tehtaan lupaamaa nelivetoversiota pitää vielä odotella.

Ovissa on pientä valokikkailua.

Takaistuimet lämpiävät.

Ariyaa kaupataan kahtena varusteversiona. Perusversiossa on 7,4 kilowatin yksivaihelaturi, mutta lisävarusteena saa muutoin vakioidun 22 kW:n kolmivaihelaturin.

Hyvä uutinen kuultiin alkukesästä, jolloin Nissan on ilmoittanut tuovansa Ariyaan ajoakun lämmitystoiminnon, jonka voi kytkeä päälle manuaalisesti.

Jos Nissanin menestystuotteet Leaf ja Qashqai eivät ole koskaan säväyttäneet, hyvin varustellulle Ariyalle kannattaa antaa mahdollisuus.

Vastaus ingressissä esitettyyn pohdintaan: Ariya on vahvasti mukana trendissä, vaikkei se tarjoa mitään mullistavaa. Tai ehkä juuri siksi.