Kuljettajaa avustavia edistyneitä järjestelmiä käyttävät autoilijat pitävät ajoneuvojaan usein täysin itseohjautuvina varoituksista huolimatta, uusi tutkimus kertoo.

Järjestelmillä viitataan muun muassa Teslan Autopilotiin ja General Motorsin Super Cruiseen.

Yhdysvaltalainen autovakuutusyhtiöiden rahoittama voittoa tavoittelematon järjestö Highway Safety (IIHS) kertoi aiemmin viikolla tutkimuksestaan, jonka mukaan monet kuskit käyttävät Super Cruisea, Propilot Assistia ja Tesla Autopilotia säännöllisesti. Osittaista automaatiojärjestelmää käyttäessään tällaiset kuskit tekivät todennäköisemmin ajamiseen liittymättömiä toimintoja, kuten syömistä tai tekstiviestien lähettämistä, toisin kuin tilanteissa, joissa järjestelmä ei ole käytössä.

IIHS:n 600 käyttäjän tutkimuksessa havaittiin, että 53 prosenttia Super Cruisen, 42 prosenttia Autopilotin ja 12 prosenttia Propilot Assistin hyödyntäjistä sanoi pitävänsä itseohjautuvuudesta.

Noin 40 prosenttia Autopilotin ja Super Cruisen käyttäjistä ilmoitti, että järjestelmät olivat jossain vaiheessa sammuneet ajon aikana eivätkä aktivoituneet uudelleen.

– Viesti on se, että näiden järjestelmien käyttäjillä on yhä heikko käsitys niiden teknologisista rajoitteista, IIHS:n puheenjohtajai David Harkey sanoi.

Liikenneministeriön alainen Kansallinen valtateiden liikenneturvallisuushallinto (NHTSA) on vuodesta 2016 lähtien käynnistänyt 37 erikoistutkintaa, joihin on liittynyt 18 kuolemaa Tesla-ajoneuvojen kolareissa ja joissa epäiltiin Autopilotin kaltaisten järjestelmien käyttöä.

Tesla ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöihin. Tesla on aiemmin ilmoittanut, että Autopilot ei tee ajoneuvoista autonomisia, ja järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi siten, että kuljettaja on valmis ottamaan auton kulun haltuunsa.

Myöskään GM ei kommentoinut tutkimusta. GM kertoi elokuussa, että kuskit voivat käyttää Super Cruisea Pohjois-Amerikassa teillä, joiden pituus on yhteensä 643 740 kilometriä. Yhtiö aikoo tarjota Super Cruisen 22 eri mallissaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

IIHS sanoi, että Super Cruise -mainokset keskittyvät handsfree-ominaisuuksiin, kun taas Autopilot tuo mieleen lentokoneissa käytetyn termin ja "tarkoittaa, että Teslan järjestelmä on tehokkaampi kuin se todellisuudessa on." IIHS sitä vastoin huomautti, että Nissanin ja Infinitin Propilot Assist "ehdottaa, että se on apuominaisuus eikä se korvaa kuljettajaa."

NHTSA ja autonvalmistajat sanovat, että mikään järjestelmä ei tee ajoneuvoista autonomisia. Nissan kertoi, että se "ilmaisee selvästi Propilot Assist -järjestelmän olevan kuljettajan apuväline, ja se vaatii kuljettajan reagointia. Kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan koko ajan."

