Pitääkö myyjän kertoa, jos auto on ollut vuosikausia autokoulu­käytössä? Ostajalle alkoi vähitellen paljastua karu totuus

Mistä kaikesta autokauppiaan on kerrottava myymästään tuotteesta? Tätä pohti kuluttajariitalautakunta, kun henkilöauton historiasta löytyi asiakasta närästänyt yksityiskohta.

Autoliikkeen on kerrottava ostajalle ennen kaupantekoa auton ominaisuuksista ja virheistä, ja lisäksi kuluttajan on voitava luottaa saamiensa tietojen oikeellisuuteen. Mutta mistä kaikesta on kerrottava? Tekeekö myyjäliike virheen, jos jättää mainitsematta auton autokoulukäytöstä?

Tamperelainen kuluttaja löysi kotikaupunkinsa autoliikkeestä passelin Volkswagen Golfin. Kolme vuotta liikenteessä olleella autolla oli ajettu 115 000 kilometriä.

Hintaa saksalaisella kansanautolla oli 18 915 euroa. Auto oli otettu käyttöön vuonna 2019.

Juuri ennen viime joulua kuluttaja huomasi, että Golf oli ollut noin kaksi vuotta autokoulukäytössä, kokemattomien kuskien käsissä Mansen kaduilla.

Tieto auton käytöstä opetusajossa ei omistajaa naurattanut. Liike oli vaiennut Golfin autokoulukäytöstä, mikä harmitti kuluttajaa.

Autosta löytyi merkkejä lisälaitteiden asennuksista siltä ajalta, kun auto oli ollut ajo-opetuskäytössä.

Autosta löytyi muutakin huomautettavaa. Kuluttaja vaati myyjäliikkeeltä 386 euroa kolmesta uudesta kesärenkaasta, 109 euroa yhdestä talvirenkaasta, 1­327 euroa kuluneesta kytkimestä ja kahta euroa historiatietojen hankkimisesta. Vaatimus oli kaikkiaan 1 824 euroa.

Vaatimuslista perustui myyjän antamiin virheellisiin tietoihin renkaiden kunnosta ja niiden merkistä. Missään renkaassa ei ollut ollut viittä milliä kulutuspintaa. Renkaat olivat olleet pusseissa, mutta kuluttaja oli tarkastanut vain yhden renkaan kunnon.

Eniten kuluttajaa kuitenkin rassasi tieto autokoulukäytöstä, joka oli lyhentänyt kytkimen käyttöikää. Vian kuluttaja huomasi, kun hän oli ajanut hankinnallaan vasta noin 1 500 kilometriä.

Myyjäliike kiisti Golfin omistajan vaatimuksen. Olihan ostaja käynyt koeajamassa ja tutustumassa autoon kaksi kertaa ennen kaupantekoa. Puuttuneiden muttereiden asennuksen, 22,63 euroa, liike otti omaan piikkiinsä.

Kesärenkaiden kunnosta myyjän ja ostajan välille tuli sanomista. Lautakunnan kanta oli, että osa renkaista oli lähes loppuun kuluneita.

Renkaisiin myyjä ei ottanut mitään kantaa, vaan muistutti, että asiakkaan pitää itse tarkistaa kumien kunto. Toiset renkaat olivat olleet koko ajan auton kyydissä.

Myyjälle Golfin autokoulukäyttö oli uusi tieto, ja liike antoi ymmärtää, ettei sillä ollut opetuskäytöstä mitään tietoa.

Auton kytkimessä ei myyjän mielestä ollut mitään vikaa, mutta sen sijaan ostajan vaihdossa antama skootteri oli ollut rikki.

Kuluttajaviranomainen käsitteli asiaa syyskuussa. Lautakunta katsoi toteen näytetyksi, että autokaupan mukana tulleista renkaista osa oli lähes loppuun kuluneita ja yksi rengas kaiken lisäksi vuoti. Kuluttaja ei ollut välttämättä huomannut renkaiden todellista kuntoa ennen kaupan tekoa.

Opetuskäytöstä lautakunta antoi lyhyen, mutta paljastavan kantansa. Myyjän olisi pitänyt lautakunnan ratkaisun mukaan kertoa kuluttajalle, että auto oli ollut suurimman osan kolmesta liikenteessä viettämästään vuodesta opetuskäytössä. Vaikeneminen tarkoitti sitä, että auto oli virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla.

Suuria seteleitä ei kuluttajalle ole tulossa, mutta jotain kuitenkin. Lautakunta suositti, että myyjäliike antaa Golf-miehelle 250 euron hinnanalennuksen.