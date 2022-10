Uudesta-Seelannista kotoisin olevat Elisabeth ja Fred Smits lähtivät matkaan vuonna 2014 ja paljon on vielä näkemättä, joten matkaa jatketaan kunnes heidän tai auton kunto ehtyy.

Teini-ikäisinä (Fred tuolloin 16 ja Elisabeth 15) seurustelun aloittanut Smitsin pariskunta on ollut yhdessä 56 vuotta. Heillä on muutakin yhteistä, kuten syntymäpäivä ja veriryhmä. Nähtävästi horoskooppimerkki vaaka kertoo tasapainosta, sillä tähän mennessä kahdeksan vuotta kestäneellä maailmanmatkalla pariskunta ei ole riidellyt vielä kertaakaan.

Eläkeikään on heidän lisäkseen ehtinyt jo matkakumppani Abel, sillä Mercedes-Benz 220 S valmistui Saksan Sindelfingenissä elokuun seitsemäntenä päivänä 1957.

Tasan kolme kuukautta myöhemmin auto rekisteröitiin omistajalleen Uudessa-Seelannissa. Smitsit ostivat klassikon itselleen vuonna 2003, sillä yhteisiin harrastuksiin ovat kuuluneet läpi elämän matkailu ja lasten lennettyä pesästä myös vanhat autot.

Mercedes-Benz esitteli ensimmäisen uuden mallisarjansa toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1953. Muotoilunsa ja kestävyytensä takia Ponttooni-Mersun lempinimen saanutta autoa valmistettiin reilusti yli puoli miljoonaa, joista yli 55 000 oli ylellisintä 220 S -mallia. Abeliksi auto ristittiin eurooppalaisista ensimmäisenä Uuden-Seelannin löytäneen Abel Tasmanin mukaan. Myös auton rekisterikilven AB-kirjaimet viittaavat siihen. Nykyisin autossa on brittikilvet, jotta siihen saatiin täällä uusi kattava vakuutus.

Ajatus eläkevuosien viettämisestä matkailemalla autolla ympäri maailmaa syntyi Fred Smitsin päässä lentokoneessa brittiläistä Classic and Sports Car -lehteä lukiessa. Tuolloin elettiin kesää 2011 ja pariskunta alkoi jalostaa ideaa. Aikansa asiaa tutkittuaan Smitsit totesivat, että perhettä vuosia palvellut Abel voisi olla heidän uskollinen matkakumppaninsa.

Mercedes-Benz purettiin osiksi ja kunnostettiin klassista sanontaa lainaten jokaista ruuvia ja pulttia myöten. Samalla pariskunta oppi tuntemaan auton ja sen rakenteet läpikotaisin. Osia tarkastettiin ja uusittiin, minkä lisäksi autoon asennettiin moderneja varusteita, kuten takalasin lämmitys ja nykyaikaiset turvavyöt.

Ohjaamosta on tehty mahdollisimman mukava, jotta siellä viihtyy päiväkausia maisemien vaihtuessa (hyvällä tiellä) 80 km/h nopeudella.

Yksi matkan haasteista oli majoittumisen suunnitteleminen. Vaikka Smitsit olivat tottuneet telttailemaan, rouvaa ajatus vuosia kestävästä teltassa asumisesta ei innostanut. Toisaalta hotelleissa asumisen arvioitiin sitovan liikaa matkasuunnitelmaa ja nostavan liikaa budjetin loppusummaa.

Ratkaisuksi keksittiin Zambezi, telttaperävaunu. Hollannissa, lähellä pariskunnan ennen Uuteen-Seelaantiin muuttoa sijainnutta kotia, valmistettu kevyt kärry on osoittautunut kerrassaan mainioksi. Vaunu avautuu puoli automaattisesti mukavaksi teltaksi, jossa sängyt odottavat valmiina.

Varustukseen kuuluu myös keittiö ja Smitsit lisäsivät perävaunuun vesivessan ja monipuolisen sähkötekniikan. He pystyvät elämään perävaununsa kanssa 12 päivää ilman yhteyttä ulkomaailmaan. Tosin osa matkasta on täytynyt tehdä ilman Zambezia, sillä Andien ylittäminen sen kanssa todettiin liian raskaaksi tehtäväksi Abelille.

Yhdistelmällä on mittaa, mutta Mercedes-Benz 220 S:n moottori on toiminut koko ajan moitteettomasti.

Lähes kolme vuotta kestäneiden valmistelujen jälkeen Abel ja Zambezi lähetettiin laivalla Uudesta-Seelannista matkaan kohti Yhdysvaltoja toukokuun lopulla 2014. Smitsit lensivät perässä elokuun alussa. Pariskunnan avointa ja myönteistä suhtautumista elämään kuvaa 40. hääpäivän vietto Las Vegasissa, missä valkoisiin pukeutunut Elvis vihki Smitsit uudelleen lähimmän suvun (kolme lasta perheineen) ollessa paikalla.

Pohjois-Amerikan kiertämisen jälkeen matka suuntautui kohti Meksikoa ja Etelä-Amerikkaa. Siellä oli tarkoitus viettää puoli vuotta, mutta matka venyi kolmeksi vuodeksi. Aivan kaikkialle ei päästy, sillä Costa Ricassa ja Nicaraguassa ei saa ajaa autolla, jossa ohjaus on oikealla puolella. Smitsit rakastuivat Etelä-Amerikkaan, sen ihmisiin, kulttuuriin ja ruokaan. Etenkin Meksiko teki vaikutuksen, sillä he pitävät sitä nykyisin maailman toiseksi parhaana paikkana Uuden-Seelannin jälkeen.

Välillä matkaajat ovat majoittuneet kahdeksan vuoden aikana muuallakin, mutta Zambezi on ollut kotina yli 1 200 yönä.

Matka jatkui vanhalle mantereelle, minne Abel ja Zambezi laivattiin. Isossa-Britanniassa ongelmaksi muodostui yhdistelmän vakuuttaminen Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa ajoa varten. Vakuutusyhtiöt eivät olleet oikein innostuneet tuollaisesta yhdistelmästä. Vihdoin löytyi yhtiö, joka rakensi sopivan paketin, mutta niin auto kuin perävaunukin piti rekisteröidä Isoon-Britanniaan.

Suurin ongelma ja matkan keskeyttäjä oli tietenkin Covid-19, jonka takia pariskunta lensi maaliskuussa 2020 Hollannista kotiin. Matkaa päästiin jatkamaan vähän vajaa kaksi vuotta myöhemmin, jolloin Abelille näytettiin muun muassa sen synnyinpaikka Saksassa.

Toiseksi pisin tauko oli pakon sanelema helmikuusta toukokuuhun 2018, kun Abel oli sairaalassa, kuten Elisabeth asian kauniisti ilmaisi. Auton tasauspyörästö tarvitsi toisen kerran matkan aikana kunnollisen remontin (ensimmäinen Portlandissa Yhdysvalloissa). Kun aikaa kului osia odotellessa, se käytettiin hyväksi ja Mercedes-Benz kunnostettiin läpikotaisin Santiagossa Chilen maahantuojan korjaamolla. Työn tekivät pääosin Smitsit itse.

Matkan aikana on otettu yli 40 000 kuvaa, mutta ne eivät pysty täydellisesti toistamaan reissussa saatuja kokemuksia.

Kesällä oli vuorossa tutustumista pohjoismaihin, mistä taival jatkui Suomeen. Matkamittariin tuli Rovaniemellä lähellä joulupukkia 400 000 kilometriä. Kolme viikkoa Suomessa päättyi Helsingissä järjestettyyn matkan 111. esitelmään. Keskiviikkona 5.10. Smitsit olivat olleet matkalla 2 641 päivää. Niiden aikana Abelilla oli ajettu 234 403 kilometriä. Polttoainetta oli kulunut 27 284 litraa ja moottoriöljyä 368 litraa. Renkaita on matkalla vaihdettu 51 kappaletta.

Rakkaus toisiinsa ja matkailuun on tehnyt pitkän matkan mahdolliseksi. Vaarallisia tilanteita tai edes pelkoa pariskunta ei tunnusta kokeneensa vuosien aikana, vaikka haasteita on toki tullut vastaan. Smitsit muistuttavat, että 99 prosenttia ihmisistä on hyviä, mutta niistä ikävistä ihmisistä riittää mediassa uutisia. Moni ei uskalla toteuttaa unelmiaan pelätessään maailman olevan pahempi kuin se todellisuudessa on.

Pariskunnan matka keskeytyi parin vuoden ajaksi Hollantiin, kun Smitsien oli pandemian takia lennettävä kotiin Uuteen-Seelantiin.

Smitsien matka on vielä aivan kesken, sillä Suomesta he jatkoivat Baltian maihin ja sieltä muuttolintujen lailla kohti etelää. Joulua vietetään Italiassa lasten ja heidän perheidensä kanssa. Sen jälkeen pariskunnalla on edessään vielä Lähi-Itää ja ajo Afrikan halki Egyptistä Etelä-Afrikkaan. Joskus tuntemattoman ajan päästä ennen kotiin paluuta on vielä tarkoitus valloittaa Australia, kunhan vain Abelin kunto sekä Elisabethin ja Fredin terveys sen sallivat.

