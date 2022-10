Tuotantoviiveet ovat purkautumassa, mutta jonotusta ja pitkiä toimitusaikoja riittää vielä ensi vuodenkin puolelle.

Syyskuun aikana rekisteröitiin 6 798 uutta henkilöautoa, mikä on 4,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 62 919 kappaletta, joka jää 20,0 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuun lukemista.

Uusien autojen tuotantoa ovat jo yli vuoden ajan jarruttaneet komponenttipula ja pandemiasta johtuvat tuotantokatkokset. Tuotantoviiveiden paisuttama tilauskanta purkautuu Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan pääosin vasta ensi vuoden puolella.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on kesän ja syksyn aikana käyty puolestaan viime vuotta vähemmän. Kyseisten autojen myynti väheni syyskuussa noin 13 prosentilla viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Kaikkiaan käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tammi-syyskuussa käyty noin 11,7 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Myös pakettiautojen rekisteröinnit kirivät hieman viime vuoden syyskuun lukemia korkeammiksi.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin syyskuussa 1 066, joka on 0,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 8 252, joka on 18,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Komponenttipulan puristusote on hellittämässä myös kuorma-autojen tuotannossa.

Syyskuussa ensirekisteröitiin 302 uutta kuorma-autoa, mikä on 14,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tammi-syyskuun aikana jääneet 9,2 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohdan lukemista.

Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 1 812, joka on 1,1 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.