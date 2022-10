Autonvalmistaja Toyota kertoi korjanneensa vian, joka aiheutti sen ensimmäisen sähköajoneuvon bZ4X:n takaisinvedon. Paljastunut ongelma jäädytti auton toimitukset ja haittasi Toyotan ponnisteluja mallistonsa sähköistämisessä.

Toyota bZ4X:n pyöräongelma on häirinnyt mallin tuotantoa.

Sähköajoneuvojen markkinoilla takamatkalle jäänyt Toyota veti kesäkuussa takaisin 2 700 bZ4X-crossoveria maailmanlaajuisesti, alle kaksi kuukautta mallin lanseerauksen jälkeen. Syy takaisinvetoon oli pelko, että pyörät saattavat irrota kesken ajon.

Myös toinen japanilaisvalmistaja, Subaru, joutui vetämään takaisin Solterra-mallinsa, joka on bZ4X:n sisarmalli. Toyota omistaa viidenneksen Subarusta.

Japanin turvallisuusviranomainen sanoi kesäkuussa, että jyrkät käännökset ja äkilliset jarrutukset voivat aiheuttaa navan pultin löystymisen, mikä lisää riskiä, että pyörä irtoaa ajoneuvosta.

Toyota ilmoitti torstaina Japanin liikenneministeriölle jättämässään hakemuksessa varmistavansa, että navan pultit vaihdetaan ja kiristetään kunnolla uusissa autoissa.

Yhtiö kertoi tunnistaneensa ja korjanneensa mahdollisen ongelman myös auton turvatyynyissä ja varmistanut, että turvatyynyjen suojat on asennettu oikein. Tätä ongelmaa ei ollut aiemmin tunnistettu.

Toyota on kohdannut kritiikkiä ympäristöryhmiltä ja sijoittajilta, jotka haluavat yrityksen siirtyvän nopeammin täyssähköisten autojen tuotantoon. Toyota on puolustautunut sanomalla, että sen on tarjottava markkinoilla vaihtoehtoisia käyttövoimia.

Täyssähköautojen osuus Japanissa viime vuonna myydyistä henkilöautoista teollisuuden tietojen mukaan oli vain 1 prosentti.

Bz4X esiteltiin Toyotan vastauksena Teslan Model Y:lle ja Volkswagenin ID.4:lle, on myynyt tänä vuonna Yhdysvalloissa vain 232 kappaletta, Toyota ilmoitti aiemmin tällä viikolla.

Viime vuonna Toyota sitoutui investoimaan noin 30 miljardia euroa sähköajoneuvojen kehittämiseen. Yritys odottaa täyssähköautojen vuosimyynnin saavuttavan 3,5 miljoonan rajan vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä on noin kolmasosa Toyotan bensiinikäyttöisten autojen vuosittaisesta myynnistä.

Reuters raportoi torstaina kahteen asiaan perehtyneeseen henkilöön viitaten, että Toyota aikoo jatkaa bZ4X:n myyntiä heti tässä kuussa pyörävian korjaamisen jälkeen.