Haluaisitko ajaa omalla ”Mustalla Maijalla”? Nyt se olisi mahdollista

Useita poliisin ja rajavartiolaitoksen Volkswagen Transporter -autoja huutokaupataan parhaillaan.

Huudettavat autot löytyvät Huutokaupat.com-sivustosta. Tarjolla on useita vaihtoikään tulleita autoja. Autojen kuntoa kuvaillaan muun muassa näin:

”Ajoneuvoa on mahdollisesti huollettu huolto-ohjelman mukaisesti, mutta on hyvin mahdollista, että huoltokirja ei ole tallessa tai se on tyhjä tai se on sähköisenä. Huolto-ohjelman mukaisista huolloista ei ilmoittajalla ole tarkempaa tietoa.”

”Ajoneuvossa on korissa kulumia, ruostetta, kolhuja, painaumia ja reikiä sekä sisätiloissa kulumia ja jotain rikki, jotka ovat tulleet käytössä tai kiinnitetyistä ja sittemmin irrotetuista lisälaitteista. Olemme pyrkineet kuvaamaan em. jäljet, mutta on mahdollista, että kaikki ei kuvissa näy.”

Korkeimman tarjouksen poliisiautosta esittävää odottaa myös muutoskatsastus.

Eniten tekemistä lienee rajavartiolaitoksen käytössä olleen Transporterin kanssa. Vuosimallin 2006 ”ajoneuvo on poistettu käytöstä loppuun kuluneena, voi olla osapuutteita ja useita vikoja,” myynti-ilmoituksessa mainitaan.

