Ensitesti: BMW:n uusin sähkötulokas iX1 kulkee isoveli-iX3:n vanavedessä.

BMW iX1 saapuu erittäin suosittuun pienemmän keskikokoluokan SUV-luokkaan, joskin BMW on itse nimennyt korityypin SAV:ksi. Sähköä tähän ryhmään kaivataankin, ennen kaikkea luomaan lisää kilpailua.

Tversted, Tanska

BMW on ollut sähköistymisen tiellä jo pitkään, mutta vasta nyt sähköautovalikoima alkaa saada kunnolla tuulta alleen. Sähköinen mallikirjo laajenee onneksi nyt myös alaspäin. Kaikki Bemarin viimeisimmät uudet sähköautomallit eivät ehkä ole olleet parasta mahdollista baijerilaisantia, mutta heti ensi vuoden alussa Suomeenkin saatava tuorein sähkökulkine, iX1, vaikuttaa lupaavalta uutuudelta.

Kokonaisilme on tasapainoinen, mutta takapään muotoilu on hieman rauhaton. M Sport -paketissa valittavana on 18, 19 tai jopa 20 tuuman vanteet.

BMW iX1 on ensimmäinen täyssähköinen X-sarjan malli kompaktien ja hieman teennäisesti nimettyjen SAV-autojen (Sports Activity Vehicle) luokassa. Muodoiltaan iX1 on helpommin silmää miellyttävä kuin esimerkiksi massiivinen iX40-sukkula: yhteneväisyydet iX3:een ovat selvät, ja useimmat todennäköisesti nyökkäillevät tasapainoiselle kokonaisilmeelle hyväksyvästi. Tältä BWW:n ”mukamaastureiden” on totuttukin näyttävän. X1, X3 ja X5 ovat kuin samasta puusta veistettyjä, ja nyt sähköiset iX1 ja iX3 noudattavat samaa kaavaa.

BMW:n ajoergonomia ei petä. Uusimman sukupolven BMW iDrive -käyttöjärjestelmä sekä kaareva kosketusnäyttö yhdistävät 10,3 tuuman infonäytön ja 10,7 tuuman ohjausnäytön yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tukevakehäinen ohjauspyörä on yleisilmeeltään pelkistetty.

iX1 ei ole kovin pitkä 4,5-metrisenä, mutta muuten kokoa ja painoa riittää. Lähes 2,1-tonnisen uutuuden keulassa ledivalot ovat kapeat, etumaski on lähes neliö ja X:n muotoiset koristeviivat jatkuvat sutjakan näköisiin kylkiin. Keulan muoto on taas tuttu, eikä tässä autossa nähdä majavanhampaita, mutta tarkemmin tutkittaessa umpinainen maski on perin halvanoloista ohutta muovia.

iX1:ssä on sama hyvin skaalautuva FAAR-perusrakenne kuin polttomoottori-X1:ssä. Autossa on ainakin toistaiseksi kaksi sähkömoottoria, yksi etuakselille ja yksi taka-akselille, eli iX1 on nelivetoinen.

Kosketusnäytön käytettävyys on sujuvaa, ja se on sijoitettu järkevästi mahdollisimman ylös.

Kaksivetomallin saapumisesta annetaan BMW:n suunnalta väisteleviä vastauksia – ehkä sellainen tulee, ehkä ei. Molempien moottorien teho ja nopeasti reagoiva luistonesto tasapainottavat auton vetopitoa ja maksimoivat suorituskyky haastavissa ajo-olosuhteissa. Maastoauto iX1 ei tietenkään ole.

Tilaa kompaktiksi luonnehdittu iX1 tarjoaa edessä mainiosti, ja takanakin yllättävän paljon. Pääntila riittää takana pitkillekin, eikä polvitilakaan varsin nopeasti ala ahdistaa, mutta varvastila saattaa loppua yllättävän nopeasti. Istuimet ovat vakiovarusteena mainiot, ja ohjauspyörän säädöt monen mittaisille riittävät. Tavaratila on kunnollisen kokoinen hieman vajaalla 500 litrallaan.

Kännykän langaton latausalusta on lisävaruste, mutta sellaisenakin kyllä kätevä käyttää.

Ajoakuston nettokapasiteetti on 64,7 kWh, ja kun WLTP-energiakulutus on saatu painettua tasolle 18,1–16,8 kWh/100 km, normitettua toimintamatkaa järjestyy 438 kilometriä. Ihan kohtalainen lukema, mutta ei toisaalta kuitenkaan mitenkään häikäisevä.

Koleassa Tanskan syksyssä kulutus asettui hieman alle 20:een kWh:iin sadalla kilometrillä, joten talviolosuhteissa päästäneen Suomessa 300 – 350 kilometrin kantamaan täydellä akulla. Se lienee useimmille riittävä lukema arkiajoissa.

Itse hallittavissa olevia regeneroinnin esiasetustasoja on kolme aivan kuten iX3:ssa. Voimakkain niistä mahdollistaa jo sujuvan yhden polkimen ajon.

BMW on panostanut iX1:ssä materiaaleihin odotusarvoja vastaavalla huolellisuudella. Viimeistelyn taso viehättää.

iX1:ssä on 11 kW:n sisäinen laturi koti- tai työpaikkalatausta ajatellen. Lisävarusteena on saatavilla 22 kW:n laturi. Suurtehoasemalla voidaan hyödyntää 130 kW:n lataustehoa, joten esimerkiksi 100 kilometrin matkaa varten tarvittavan energian lataaminen kestää optimiolosuhteissa alle 10 minuuttia. Latausominaisuuksiltaan iX1 vaikuttaa ensitestin perusteella kohtalaisen pätevältä uutuudelta.

Ohjaustuntuma on BMW:lle tyypillisen hyvä. Aktiivisimmat kuljettajat saattaisivat toivoa vielä enemmän tarkkuutta ja herkkyyttä mutka-ajoon, mutta muut kuitenkin tyytynevät tähän, neutraalisti toimivaan kompromissiin.

Takaistuin on levymäisen latteaksi muotoiltu, mutta tilaa on kohtalaisen hyvin varsinkin korkeussuunnassa.

Rengaskoko ensitestiautossa oli suuri, 245/40/20, mutta silti auto pysyy erinomaisen hiljaisena myös moottoritiellä. Vain sivupeilin suunnalta kuuluu pientä ylimääräistä suhinaa.

Jousitus on miellyttävän moniosaava. Etenkin asvaltilla se toimii sivistyneesti. Soralla käyttäytyminen muuttuu hieman rauhattomammaksi.

Auton yli kahden tonnin omamassa toki tuntuu ajossa, mutta vakiovarusteena tuleva M Sport alusta tasoittaa mukavasti dynaamisempaakin menoa. Muilta osin ensitestiyksilön M Sport -paketti pitää hankkia reilun neljä tonnia maksavana lisävarusteena, jolloin auton hankintahinta nousee jo reiluun 65 000 euroon. Se on tämän kokoluokan autosta paljon, käyttövoimasta riippumatta.

Tavaratila on mukavan mallinen, ja takapenkit taittamalla sen koon voi kasvattaa 490 litrasta 1 495 litraan.

Suomeen ensimmäiset iX1:t saapunevat alkuvuoden 2023 tuotannosta, eli auton odotusaika ei veny mahdottoman pitkäksi.

Tekniikka BMW iX1 xDrive30 M Sport Moottori sähkömoottorit etu- ja taka-akseleilla 230 kW (313 hv), 494 Nm Ajoakun kapasiteetti 64,7 kWh (netto) Latausaika 6 h (11,0 kW) Suorituskyky 0–100 km/h 5,6 s, huippunopeus 180 km/h Kulutus 16,8–18,1 kWh/100 km sähkö CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 500, l 1 845, k 1 616 mm, akseliväli 2 692 mm, omamassa 2 085 kg, tavaratila 490 – 1 495 l Hinta 65 010 euroa

