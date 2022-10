Rivakka haastaja – IS pääsi Lexus RX 500h:n rattiin Kaliforniassa

Ensitesti: Uuden Lexus RX:n huippumalli haastaa saksalaiskilpailijoidensa urheilulliset versiot etevällä voimalinjalla ja varusteillaan.

Urheilullisuuden nimissä korista on siivottu kaikki kromi pois ja pyörät ovat komeasti 21-tuumaiset.

Santa Barbara

Kolme sekunnin kymmenystä. Niin pieni on paperilla ero RX 450h+:n ja RX 500h:n välillä kiihdytettäessä nollasta sataan.

Todellisuus on toinen, mikä vahvistaa jälleen kerran ettei numeroihin kannata luottaa liikaa.

Uusi RX 500h asettuu merkin mallisarjan huipulle ja samalla se on Lexuksen ensimmäinen turbohybridi. Tähän saakka Toyota-konserni on tehnyt hybridit yhdistämällä vapaasti hengittävän moottorin ja sähkömoottorin tai sähkömoottoreita.

Takapuskuriin on muotoiltu diffuusorimaista tyyliä, mutta pakoputket on piilotettu.

Nyt kulutuksen pienentämiseksi V6-moottorin sijaan keulalla on 2,4-litrainen bensiiniturbo, jonka jälkeen ennen vaihteistoa on asennettu sähkömoottori ja kytkin sen molemmille puolille. Voimalinjan täydentää vielä takana itsenäisesti toimivat sähkömoottori, jolla ei ole mitään mekaanista yhteyttä etupäähän.

Toyota on suunnitellut kuusivaihteisen automaatin uuteen tyyliin, jollainen nähtiin jo keväällä Mazda CX-60:ssä. Automaattivaihteistossa ei ole turbiinia tai momentinmuunninta, vaan moottorin ja voimansiirron välillä on märkä monilevykytkin. Tavoitteena on vaihteiston napakka toiminta ja polttoaineen säästäminen.

Ero lataushybridiin on vähäinen, mutta toki käyntinopeusmittari on keskellä luomassa oikeaa henkeä. Polkimet ovat metallipintaiset.

RX:n lataushybridissä on E-Four-neliveto, jossa takapyörät tulevat avuksi vain tarvittaessa. Nyt RX 500h:ssa on samanlainen Direct 4 -neliveto kuin Lexuksen RZ-sähköautossa. Neliveto on jatkuva ja voimanjakoa etu- ja taka-akselin välillä vaihdellaan jatkuvasti.

Etuistuin tarjoaa erinomaisen sivuttaistuen, leveäharteiselle ehkä jopa liiankin tiukan.

Takana nahkaverhoilu on kokonaan punaista, kun edessä herkutellaan kahdella värillä.

Lexus RX 500h liikkuu pelkällä etuvedollakin, mutta toisaalta voimasta 80 prosenttia voi tulla takapäästä. Liikkeelle lähdettäessä ja suoralla kiihdytettäessä voima vaihtelee etu- ja takapään kesken 40:60- ja 60:40- suhteella.

Kaarteeseen ajettaessa voimaa välitetään enemmän eteen ja kaarteesta suoralle kiihdytettäessä takapyörät saavat suuremman osan voimasta. Toisin sanoen voimanjaolla vaikutetaan voimakkaasti ajettavuuteen.

Punainen raita ja F Sport teksti matossa kertovat auton urheilullisuudesta. Ensiapulaukku on kiinnitetty tarranauhalla tilan sivuseinään.

Valmistaja kehuu ajamisen nousevan uudelle tasolle. On mielenkiintoista aikanaan tutustua siihen, miten jatkuvasti muuttuva voimanjako toimii talviliukkailla. Kesäolosuhteissa järjestelmä toimii niin kuin Lexus on varmasti tarkoittanut, täysin huomaamattomasti. Ajajan paikalla ei havaitse mitään ihmeellistä, vaan auton eteneminen on täysin loogista.

Hyvä ajettavuus ei ole yksin uuden nelivedon ansiota, vaan sen taustalta löytyy pari muutakin temppua.

Ensinnäkin RX 500h myydään ainoastaan F Sport Performance -varustein, joihin kuuluu mukautuva iskunvaimennus.

Toisekseen malli on ainoa, jossa on nelipyöräohjaus.

Takapyörät kääntyvät enintään neljä astetta, mikä pienentää kääntöympyrää 0,4 metriä. Kuten tapana on, pienissä nopeuksissa takapyörät kääntyvät vastakkaiseen suuntaan kuin etupyörät ja suurissa nopeuksissa samaan suuntaan. Tuloksena on näppäryys jyrkissä mutkissa ja risteyksissä ja hyvä suuntavakavuus moottoritieajossa. Muita malleja suuremmat jarrut auttavat pysähtymään tehokkaasti.

Siinä missä lataushybridi RX 450h+ on mukavan ja leppoisan tuntuinen, RX 500h antaa vaikutelman, että kylläpä tämä liikkuu. Vaikka paperilla ero kaksikon välillä on aika pieni. RX 500h:ssa kiihtyvyys on lineaarista ja vaikuttaa vain jatkuvan hurjana, kunnes painetta polkimella on pakko keventää nopeusrajoituksen ylittyessä.

Lexus RX 500h on merkin ensimmäinen malli, jossa on bensiiniturbon ja sähkömoottorien yhdistelmä.

Koska vääntöä on runsaasti, automaattivaihteistoon ei kaipaa enempää pykäliä.

Jos eurooppalaisten kilpailijoiden tilaaminen vaatii melkoista paneutumista hinnastoon ja varusteisiin, Lexus RX tulee valmiina pakettina. RX 500h:ssa siihen sisältyy lähes kaikki mahdollinen kookasta panoraama-lasikattoa myöten.

Lexus RX:n kahdesta voimalinjasta RX 500h puhuttelee ainakin allekirjoittanutta enemmän kuin lataushybridi. Ongelmana on hinta, johon monipuolinen tekniikka, kattava varustelu ja paljon suuremman hiilidioksidipäästön mukainen autovero vaikuttavat. BMW X5 ja Mercedes-Benz GLE maksavat kevythybrideinä vastaavilla varusteilla lähes 140 000 euroa, ja niille kieppeille asettuu myös Lexus RX 500:n hinta.

