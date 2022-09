BMW:n uusi XM-malli ei ujostele olemuksellaan. Vaikka auton omamassa on 2,785 tonnia, suorituskyvystä ei ole puutetta.

Konepellin alla on tuore 4,4-litrainen V8-moottori, jossa on kaksi turboa. Sähköisiä kilometrejä tarjoaa nettosisällöltään 25,7 kWh:n akku.

Keulan tavoin peränäkymä on voimakas.

Tehokkain malliversio tuottaa 735 hevosvoimaa tehoa (800 Nm). Vähempään tyytyvä ajaa 644 hepan voimin 590 newtonmetrin maksimivääntömomentilla.

XM:stä voidaan puhua juhlamallina, sillä baijerilaisen valmistajan suorituskykyisimmistä malleista vastaavan M-osaston perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.

Tilaa 5,1-metrinen auto tarjoaa runsaasti.

XM esittelee myös uuden plug-in-hybridivoimansiirron. Samalla XM on BMW:n ensimmäinen hybridi, joka käyttää M-merkkiä. Toimintamatkaksi on mitattu yli 80 kilometriä (WLTP). Nollasta sataan auto kiihtyy 4,3 sekunnissa. Maksiminopeus on 140 km/h. Polttoaineen kulutus jää BMW:n mukaan puoleentoista litraan. Latausteho on maksimissaan 7,4 kilowattia. Jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 2 700 kiloa.

Mitä lysti maksaa? Vähintään 183 023 euroa ennen lisävarustepaketteja.