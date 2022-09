Japanilainen autonvalmistaja Toyota aikoo aloittaa kiinalaisen BYD:n pienen sähkösedanin tuotannon ja myynnin vuoden loppuun mennessä.

Tiedon kertoi uutistoimisto Reutersille kolme Toyotan toimista perillä olevaa henkilöä.

Toistaiseksi vain Kiinassa valmistettava bZ3-sedan on kehitetty yhteistyössä BYD:n kanssa. Se on toinen malli Toyotan täyssähköajoneuvojen "Beyond Zero (bZ)” -sarjassa.

Ensimmäinen bZ-auto (bZ4X) tuli maailmalla markkinoille aiemmin tänä vuonna, mutta mallin maailmanlaajuinen takaisinkutsu pakotti Toyotan keskeyttämään sen tuotannon maailmanlaajuisesti.

Toyota oli suunnitellut esittelevänsä BYD:n pienikokoisia Blade-akkuja käyttävän bZ3:n Pekingin autonäyttelyssä huhtikuussa, mutta tapahtuma peruttiin koronapandemian vuoksi, lähteet sanoivat. Toyotan viestintä Pekingissä kieltäytyi kommentoimasta tätä.

Lähteiden mukaan auto on suunnilleen samankokoinen kuin Toyotan Corolla-malli, mutta siinä on suurempi takaistuinosa.

BZ3:n vahvistettu hinta ei ole tiedossa, mutta yhden lähteen mukaan se jää alle 30 000 euron.

Kaksi lähteistä kertoi, että bZ3:a valmistetaan Tianjinissa 30 000 ajoneuvoa vuodessa. Tehdasta operoivat yhdessä Toyota ja toinen sen kahdesta kiinalaiskumppanista, FAW Group.

Toyota on pitkään kehitellyt pienikokoista sähköautoa. Isot akut syövät tyypillisesti sisätiloja, ellei kattoa nosteta, minkä vuoksi monet sähköautot ovat sedaneita paljon korkeampia katumaastureita.

bZ4X on Toyotan ensimmäinen alusta alkaen täysin sähkötoimiseksi suunniteltu malli.

bZ3:n pienempi kokoonpano on mahdollistunut pääasiassa BYD:n tavallista ohuemman Blade-akkuteknologian ansiosta.