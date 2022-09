Škodan menekkimallista kehitetään täyssähköinen versio

Autonvalmistaja Škoda kehittää parhaillaan Octavia-mallistaan täyssähköistä versiota. Valmistajan toimitusjohtajaa haastatelleen Autocar-lehden mukaan sähkö-Octavian on määrä valmistua myöhemmin tällä vuosikymmenellä.

Kehitystyö Škoda Octavian sähköistämiseksi on meneillään. Kuvassa lataushybridi versio.

Škodan tavoitteena on ansaita 70 prosenttia sähköautojen myynnistä vuoteen 2030 mennessä.

Autocarin mukaan tulevassa sähkö-Octaviassa hyödynnetään kehittyneempää versiota Škodan uudesta 89 kWh:n ajoakusta, joka valmistuu viimeistään 2025. Se antaa WLTP-toimintamatkaksi noin 595 kilometriä ja latausnopeudeksi 200 kW.

Škoda pitää silti kiinni myös polttomoottori-Octavioista. Merkin suurimenekkisin malli päivitetään siten, että tuoreet polttomoottori- ja lataushybridi-Octaviat saapuvat esittelytiloihin 2024.

Toimitusjohtaja Klaus Zellmer sanoi Autocarin mukaan, että "Octavia on fantastinen auto, joka meidän on tietenkin pidettävä perheessä niin kauan kuin voimme, koska meillä on niin valtava asiakaskunta."

