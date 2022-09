Lahden Caravan-messuilla maailmanensi-iltansa saanut kotimainen Hupi-asuntovaunu tähtää pääasiassa Euroopan markkinoille.

Suomessa on ollut viimeksi kaupallista matkailuvaunutuotantoa lähes 20 vuotta sitten vuonna 2004, kun Vantaan Koivukylässä valmistuivat viimeiset Solifer-vaunut. Solifer lienee vieläkin Suomen yleisin matkailuvaunumerkki, vaikka sen tarina päättyi jo aikapäiviä sitten.

Tämän viikonlopun Lahden Caravan 2022 -messuilla esitellyn Hupi-vaunun nimen voi tulkita tietysti niin, että ajoneuvomatkailu tarjoaa aina hupia, mutta vaunun nimelle on myös toisenlainen selitys. Toisin kuin Soliferit, Hupit eivät ole matkailu- vaan asuntovaunuja.

Hupi on lähtenyt Urpo ”Upi” Merranmaan ideasta, ja ensimmäiset kaksi Hupi-vaunua 57-vuotias nastolalainen Merranmaa on sekä suunnitellut että rakentanut itse.

H-kirjain on tullut mukaan sen jälkeen, kun asuntovaunun tuotanto on siirtynyt – tai paremminkin siirtymässä lahtelaiselle Hyötyajoneuvokeskukselle. Yhtään teollisesti tuotettua Hupi-vaunua ei ole vielä valmistettu. H-kirjainta tunnuksenaan käyttävä Hyötyajoneuvokeskus on erikoistunut hyötyajoneuvojen varusteluun.

Tuleva suomalainen vientituote? Hupi-asuntovaunun päämarkkinat ovat muualla kuin Suomessa.

Esimerkiksi ulkovalot, kattoluukku ja aurinkopaneeli ovat lisävarusteita.

Urpo Merranmaa ei ole karavaanari. Hupi-vaunun ideointi ja valmistus lähti liikkeelle aivan eri lähtökohdista kuin karavaanimatkailun alkuaikoina, jolloin myös Suomessa tehtiin omavalmisteisia asuntovaunuja.

– Sain siskon tytöltä ilmaiseksi sähköavusteisen fillarin ja mietin, että jos lähden sillä jonnekin retkelle, niin olen silloin yötä. Tein sitten itselleni asuntovaunun, ja nyt ollaan sillä tiellä, että tästä on tulossa sarjatuotantotuote, kertoo Hupia-asuntovaunun isä.

Viimeistään Merranmaan vastauksesta selviää, että Hupi on tarkoitettu vedettäväksi polkupyörällä, ei suinkaan autolla. Hyötyajoneuvokeskuksen sivuilla nettisivuilla todetaan, että Hupi-asuntovaunulla aiotaan mullistaa sähköpyöräilyn ja karavaanimatkailun markkinat.

– Tähtäämme lähinnä Euroopan markkinoille, koska siellä on Suomeen verrattuna paljon pidemmät kesät, pidemmällä oleva pyöräilykulttuuri ja monta kertaa enemmän ihmisiä. Toki tarjolla on kaiken maailman peräkärryjä, mutta halusin rakentaa hyvän näköisen vaunun, joka on oikeasti asuntovaunun näköinen eikä mikään telttakärry.

Pikatutustumisen perusteella Merranmaa on onnistunut ainakin ulkonäön suhteen, sillä Hupi on kuin kutistunut asuntovaunu. Kuulavasaroidun alumiinipellin ja sisäpuolella olevan alumiinipellin välissä on 20 millin uretaanieriste. Akselipultissa on kumipuslat tuomasta menoon pientä joustoa. Vaunu painaa noin 80 kiloa.

Hupi-asuntovaunu sopii yhden hengen yöpymiseen, mutta huomioida pitää se, että lämmitystä ei tietenkään ole tarjolla. Omavaraisuutta pystyy kasvattamaan katolle lisävarusteena asennettavalla aurinkopaneelilla, jonka avulla pystyy ajotaukojen aikana lataamaan myös sähköavusteisen pyörän akkua.

Hupissa voi yöpyä ja pitää sadetta. Vessaa ei tietenkään ole, mutta varustukseen voi lisätä esimerkiksi kaasugrillin tai -keittimen.

Merranmaa on laskenut, että sähköpyörällä, jonka akulla ajaa normaalisti sata kilometriä, voi vetää vaunua noin 50 kilometriä yhdellä latauksella. Varustukseen saa myös muun muassa ulko- ja sisävalaistuksen sekä minikokoisen jääkaapin.

Koko ajan suosiotaan kasvattaneiden autoilla vedettävien minivaunujen tapaan Hupi-vaunussa vuode täyttää koko lattiapinnan. Vuoteen saa kuitenkin paketoitua niin, että sisällä voi ruokailla tai työskennellä pöydän ääressä. Ajon aikana vaunussa ei ainakaan nykymuodossa saa olla matkustajaa.

– Trafin näkemys on, että jos peräkärryssä ihmisiä, siellä pitää olla myös siihen tarkoitetut istuimet, eikä nyt sellaisia ole.

Hupi-Upi Merranmaa kerää Lahden Caravan-messuilla palautetta Hupi-vaunun sarjatuotantoa ajatellen. Messutarjouksena Hupin hinnaksi kerrotaan 5 000 euroa, kun ”listahinta” on tonnin korkeampi. Mallisarjan toisen minivaunun hinta on lisävarusteineen luokkaa 6 500 euroa.

Sisällä pystyy esimerkiksi ruokailemaan. Lisävarustelistalta löytyy muun muassa minikokoine jääkaappi.

– Hinta määräytyy menekin mukaan. Uskon, että tästä voi tulla iso juttu, kertoo ideoimaansa matkailuajoneuvoon uskova Urpo Merranmaa.

Hupi-asuntovaunuun ja muuhun karavaanialan uutuustarjontaan pääsee tutustumaan Lahden Messukeskuksessa sunnuntaihin saakka avoinna olevassa matkailuajoneuvoalan uutuusnäyttelyssä Caravan 2022:ssa.