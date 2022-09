Dacia tekee vallankumouksellisen liikkeen, sillä se päivittää kerralla kaikki mallisarjansa.

Kaikki Daciat muodistettiin yhtä aikaa niin, että keulassa on DC-merkki. Samalla tuotiin saataville uusi luonnonläheinen vihertävä Lichen khaki -erikoisväri.

Kovin radikaalista rynnistyksestä ei kuitenkaan ole kyse, vaan tärkein ero aiempaan on autojen uusi keula. Etusäleikössä on Dacian uusi DC-merkki, minkä lisäksi mallistossa on muun muassa uusia värejä.

Varustelu on sisältänyt etenkin Dacian hinnat alkaen -versiossa eli Essentialissa vain välttämättömän. Taso nousee merkittävästi, sillä nyt myös ilmastointilaite katsotaan välttämättömäksi, minkä takia se on jatkossa kaikissa versioissa vakiona.

Myös muissa varustetasoissa on enemmän sisältöä, kun keskimmäisessä (nyt Comfortin sijaan Expression) on muun muassa 16-tuumaiset kevytmetallivanteet vakiona.

Dusterissa täydellisin varustetaso on jatkossa Journey, jossa on kauan kaivattu tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin. Lisäksi siihen kuuluvat automaatti-ilmastointi, navigointi ja koria vasten sähköisesti taittuvat ulkopeilit.

Dacioiden hinnat alkavat Sanderon 16 399 eurosta. Sandero Stepwayn voi ostaa halvimmillaan 18 999 eurolla ja tuhannen euron lisähintaan siihen saa nyt Joggerin TCe 110 -moottorin. Joggeriin on tarjolla kaikki kolme varustetasoa ja 5- tai 7-paikkaisuus hintojen lähtiessä 19 399 eurosta.

Dusterin hinnat alkaen versio on 20 399 euroa maksava TCe 90 Essential. Kalleimmat versiot ovat Journey-varusteisia, jolloin autossa on joko automaattivaihteisto (TCe 150) tai neliveto ja käsivalintainen vaihteisto. (TCe 150 tai dCi 115) hintaan 26 399 euroa.