Tässä on Suomen ensimmäinen täyssähköinen pick-up – toimintamatka 330 km, maahan jo lähikuukausina

Hannoverin kansainvälisestä hyötyautonäyttelystä löytyi myös meille pian saapupa kiinalainen lava-auto.

Maxus eT90 -sähkölava-auto on 5,37 metriä pitkä, 1,9 metriä leveä ja 1,80 metriä korkea ja sen akseliväli on 3,15 metriä. Muotokieltä hallitsee aggressiivinen keulasäleikkö.

Kiinalaisen Maxus-merkin maahantuoja vahvisti Hannoverin hyötyajoneuvonäyttelyssä, että Euroopan ensimmäinen sähköinen pick-up Maxus eT90 tulee myyntiin Suomessa vielä tämän vuoden puolella.

Autossa on 204 hv:n sähkömoottori, joka tuottaa 310 Nm:n vääntömomentin. Ajoakuston kapasiteetti on 88,5 kWh ja toimintamatka sähköllä jopa 330 km (WLTP). Laturi on 11-kilowattinen ja pikalatausteho 80 kW.

Lue lisää: Suomi-sisustalla ryyditetyssä kiinalaisautossa on ärsyttäviä pikkuyksityiskohtia – IS:n koeajossa Maxus e-Deliver 9

Ainakin alkuun ainoastaan viisipaikkaisena takavetoversiona saataville tulevan eT90:n hyötykuormakapasiteetti on enimmillään 1 000 kilogrammaa ja auto voidaan varustaa myös vetokoukulla.

Kiinalaisuutuuden varsin kattavaan vakiovarusteluetteloon kuuluvat esimerkiksi 10,3" kosketusnäyttö, kuusisuuntaiset istuinsäädöt sekä kuljettajalle että etumatkustajalle, Apple CarPlay, nahkaverhoillut istuimet ja kaksisuuntaisesti säädettävä nahkapäällysteinen ohjauspyörä.

Lavan koko on 151 x 148,5 senttimetriä. Korkeutta lavan reunoilla on sisältä mitattuna 530 cm.

Uusi eT90 on varustettu myös sähköisellä ajonvakautusjärjestelmällä, peruutuskameralla, pysäköintitunnistimella ja alamäkihidastimella.

Lue lisää: Kiinalainen tila-auto koeajossa: Yksi istuin nyt vähemmän, mutta isommalla akulla ajaa kauemmas

Pikaisen tutustumisen perusteella auto vaikutti sisämateriaaleiltaan varsin laadukkaalta ja viimeistely vastaa muista aasialaista lava-autoista tuttua ihan kohtuullista tasoa. Ovet ja luukut toimivat jämäkästi, eikä mikään erityinen ongelmapaikka pistä ainakaan vartissa silmään.

Maxus eT90:n hinnat alkavat Suomessa 70 556 eurosta. Autoon on mahdollista saada myös sähköpakettiautoja koskeva valtion hankintatuki.