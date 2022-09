Ensitesti: DS 7 saa ensimmäisen faceliftinsä – samalla viimeisen.

Nizza

Tiedättehän Dom Perignonin, Cartierin ja Bugattin? Aitoa ranskalaista luksusta, johon kaikilla ei valitettavasti ole ollut ilo syvemmin tutustua. Samaan viiteryhmään haluaa lukeutua myös nuori automerkki DS.

No, miksipä ei, jos rahkeet riittävät. Ulkoisesti monin paikoin virkistävän rohkeita irtiottoja yksityiskohdissaan tarjoava ja kokonaisuutena suoraan premiumin syvään päätyyn sukeltava DS on merkkinä nuori, joka ammentaa silti pitkän linjan traditionaalisesta ranskalaisesta luksuksesta. Se ei ehkä ole kaikille Suomessa tuttua, mutta mitä sitten?

Viitisen vuotta markkinoilla ollut ja nyt tuoreutettava pistokehybridi DS 7 on nykyisessä markkinapuristuksessa hieman poikkitaiteellinen tuote, joka ei kuvia kumartele.

DS:n mallien osalta onkin tärkeätä ymmärtää, ettei ranskalaistehdas vertailuta itseään esimerkiksi vastaavien saksalaistuotteiden kautta, vaikka ne samoilla markkinoilla toimivatkin. Ranskalaiseen tyyliin, hienostuneisuuteen ja aitoon laatuun panostava DS haluaa erottua omin avuin ja edukseen. Elää siis niin sanotusti omaa, ideologisesti oivaltavaa elämäänsä.

Ohjaamossa ajoergonomia on hyvällä tasolla. Sisustuksen materiaalit ovat ilahduttavasti aitoja, ja nahkaa on riittänyt kojelautaankin.

Sen se monin paikoin myös DS 7:ssä onnistuu tekemään, ja nyt ulkomuotoon on haluttu vielä entistäkin enemmän karismaa. Tavanomaiseen tapaan uudistetut etu- ja takapuskurit sekä parannetut ajovalot sisältyvät paranteluohjelmaan, ja lisäksi keulamaski on suurempi. Aiempaa kapeampien pikseli-led-ajovalojen ja erityisen päiväajovalohunnun yhdistelmä tavoittelee erottuvaa muodikasta ilmettä. Teknisesti ja meikäläisittäin ilahduttavaa on, että kaukovalojen kantama on parhaimmillaan 380 metriä.

Takana suomukuvioiset takavalot on muotoiltu uudelleen, mutta tyylittely korostuu eniten auton sisäpuolella, sillä ohjaamossa materiaalit ovat aitoja; joko nahkaa, metalleja tai digitaalisten komponenttien premium-vertailun kestäviä tuotteita.

Uusittu 12-tuumainen kosketusnäyttö ja etenkin sen käyttöliittymä toimivat muokattavina entistä notkeammin. Näytölle saa näkyviin myös niin etu- kuin takakameranäytön.

Kenet tämä sytyttäisi? Etenkin hyvin toimeentuleva ekspressionistinen tyyliniekka tai vaikkapa taiteilijaperhe saattaa löytää keskikookkaasta DS 7:stä mukavaa arvoresonointia.

DS:n tuontiohjelmaan Suomessa kuuluu jatkossa vain lataushybridejä. Tehotasoja on kolme: etuvetoinen 225-heppainen sekä nelivetoiset 300- ja 360-heppaiset E-Tenset.

DS 7 tarjoaa ajajalleen viisi ajotilaa: täyssähköisen, mukavuus-, hybridi-, urheilullisen ja 4x4-tilan. Ohjaustuntuma on neutraalin moitteeton. Fiilis ratin takana on vaivaton ja ohjaustuntuma selkeäpiirteinen. Ohjauksen perustaso on kevyehkö, mutta kuljettaja saa pyörien suunnasta kyllä riittävästi palautetta. Kippuraisempikin tiestö taittuu mukavasti.

Takatilat ovat hyvät ja nappanahkaistuimella kelpaa istua. Auton kapasiteetiltaan 14,2 kWh:n ajoakku on sijoitettu takaistuimen alle. Keskipaikka ei ole erityisen kutsuva.

Sähköajoa järjestyy nyt piiru enemmän, sillä ajoakun kapasiteetti on kasvanut yhden kilowattitunnin verran.

Jousitusmukavuus on kunnossa, mutta jos rehellisiä ollaan, tässä autossa pitäisi olla kyllä ilmajousitus. Sitä ei kuitenkaan ole voitu ottaa tuotantoon, koska merkin hinnoitteluoffensiivi halutaan säilyttää. Eli ilmajouset olisivat DS:n mielestä liian kalliit.

Huomattavaa on myös se, että mallin erikoisuus eli aktiivisesti tien pinnan epätasaisuuksia skannaava ja sen mukaan heilahduksenvaimennusta säätävä järjestelmä toimii vain päiväsaikaan, koska kameran täytyy nähdä. Lisäksi se toimii vain Comfort-ajomoodissa. Parannettavaakin vielä jää.

Peräti 42 prosenttia DS-sortimentin kaupasta tulee DS 7:n kautta, joten malli on valmistajalleen tärkeä.

Kaikesta hehkutuksesta huolimatta DS 7 on lähestymässä elinkaarensa loppupäätä, Vuoden 2024 jälkeen DS ei nimittäin esittele enää yhtäkään uutta mallia, ei edes faceliftiä, joka ei ole täyssähköauto.

Viimeisiä tässä siis viedään, ja DS 7 pistokehybridin nyt nähtävä uudistuminen jää siis sen viimeiseksi. Seuraaja voi toki kantaa samaa nimeä, mutta polttomoottoria tuossa autossa ei enää ole. Rohkea veto alleviivaa parhaillaan meneillään olevaa käyttövoimamurrosta, joka Euroopassa operoivilla autovalmistajilla on kaikilla lopulta edessään. Historia on jo osoittanut, että vitkuttelu ei kannata.

Entäpä uuden mallin saatavuus? Kysyttäessä maahantuojan edustajalta, milloin uutuus saadaan Suomeen asti, vääntyvät hänen kasvonsa epävarmaan irvistykseen ja suusta alkaa kuulua vaikertavaa kiemurtelua – ”katsotaan nyt sitten, ehkä heti ensi vuoden alussa... jos kaikki hyvin menee.”