Nyt on viimeinen hetki saada sähköautoon tasan 2 000 euron suuruinen hankintatuki

Hankinta- ja muuntotuet kohdennetaan jatkossa lähinnä raskaaseen liikenteeseen sekä pakettiautopuolelle.

Täyssähköisten henkilöautojen hankintatukimäärärahat ovat lähes loppu, eikä uutta vastaavaa henkilöautoja koskevaa tukea ole ensi vuodelle luvassa.

Alle 50 000 euron uuteen täyssähköautoon saattaa silti ehtiä vielä saamaan 2 000 euron hankintatuen, mikäli sähköauto-ostoksen tekee heti.

Lue lisää: Halvan pään sähköauto­valikoimaan tuli lisää eloa

Tuen saaminen edellyttää autoliikkeeltä saatavaa tilausvahvistusta tai kauppasopimusta tai niin sanotussa yksityisleasingissa vaihtoehtoisesti pitkäaikaisvuokrasopimusta

Traficomin tuoreimman tilaston mukaan hankintatuen määrärahoista on tällä hetkellä jäljellä vielä muutama prosentti. Lisäksi vähäisiä summia määrärahaa voi vapautua eri syistä hylättävistä hankintatukihakemuksista.

Lue lisää: Saksalaiset autokauppiaat tarjoavat ilmaisia sähköautoja jopa vuodeksi – tämä on Suomeenkin kytkeytyvän tarjouksen juju

– Monia harmittaa, että hankintatuki loppuu - mutta yhteiskunnan ja ilmaston kannalta on hienoa, että siirtymä sähköiseen liikenteeseen on paljon nopeampaa kuin ennustettiin. Nyt kysyntä on jo ylittänyt tarjonnan, joten hankintatuki on täyttänyt tehtävänsä muutoksen vauhdittajana, asiaa kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

Ensi vuonna hankintatukea on luvassa sähkö- ja kaasukäyttöisille hyötyajoneuvoille, ei siis enää henkilöautoille.

Lue lisää: Tässä ovat uudet, tammikuussa voimaan astuvat uuden auton hankkimiseen tarkoitetut tuet – yksityishenkilöllekin enimmillään jopa 50 000 euroa

– Tuet ohjataan jatkossa etenkin paketti- ja kuorma-autoihin. Tämä on välttämätöntä, koska raskas liikenne sähköistyy henkilöautoliikennettä hitaammin, toteaa ministeri Harakka.