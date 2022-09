Dacia rakensi hauskan rantakirpun, joka vihjaa automerkin tuleviin ratkaisuihin

Erikoisuus: Manifesto-tutkielma vahvistaa Dacian arvoja, muttei pääse tuotantoon. Sääli, sillä hauskalle minimaasturille löytyisi kyllä ostajia.

Pariisi

Kun Dacia esitteli ajatuksiaan merkin tulevaisuudesta Le Bourget’n lentokentällä Pariisissa, korostui selvästi, kuinka pitkälle romanialainen automerkki on 18 vuodessa edennyt.

Tuotannossa on ylitetty 7,5 miljoonan auton raja ja Euroopassa yksityiset autonostajat ovat ihastuneet pelkistettyyn Daciaan. Sandero on ollut jo viisi vuotta eniten ensirekisteröity automalli yksityisten ostajien keskuudessa ja Duster neljä vuotta eniten rekisteröity katumaasturi.

Malliston kevyt muodonmuutos oli tiedossa, mutta Dacia oli varannut paikalle myös todellisen yllätyksen, Manifeston. Siihen on koottu kaikki merkin tärkeimmät peruspilarit, joita on kehitetty edelleen. Valitettavasti Manifesto on vain muotoilun ja ideoiden laboratorio, joka ei pääse tuotantoon. Siinä nähtyjä yksityiskohtia tullaan kuitenkin ottamaan käyttöön hyvinkin pian.

Korilla on pituutta vain 3,6 metriä. Koska ylityksiä ei ole, niin maastossa eteneminen on helppoa.

Dacian luonteeseen kuuluu, että mallit ovat jämäköitä sekä ne sopivat harrastuksiin ja ulkoilmaelämään. Manifesto vie tuon ajatuksen todella pitkälle, sillä kaksipaikkaisessa autossa ajaja ja matkustaja ovet kuin yhtä luonnon kanssa. Tutkielmassa kun ei ole ovia eikä ikkunoita, ei edes tuulilasia. Ehkä hyönteisiä hampaiden välistä kaivaessa luonnonläheisyys voi tuntua liioittelulta.

Takaa katsottuna suuri maavara ja korin avonaisuus korostuvat.

Luontoon pääsee tutustumaan todella syvälle, sillä 3,6 metriä pitkä nelivetoinen auto etenee mainiosti vaikeissa ja ahtaissakin paikoissa. Korissa ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan etu- tai takaylitystä, ja maavaraakin on runsaasti. Ainoa kauneusvirhe on ehkä kookkaiden, ilmattomien renkaiden pintakuvio, joka on täysin tasaisena pikemminkin rata-ajoon tarkoitettu.

Dacia tunnetaan siitä, että varustelu on yltäkylläisen sijaan pikemminkin pelkistetty. Englanninkielinen sana essential tarkoittaa muun muassa välttämätöntä, mikä ei kuitenkaan merkitse minkään oleellisen puuttumista. Määritelmän sisältöä korjataan perusvarustetasossa (joka on Essential) asiakkaiden toiveiden mukaisesti, mikä tarkoittaa ilmastointilaitteen lisäämistä vakioksi.

Ohjaamossa tieto-viihdejärjestelmä perustuu ajajan älypuhelimeen. Korkilla päällystetty kojelauta toimii ilmoitustaulun tapaan ja siinä on kätevät kiinnityshihnat.

Manifestossa kuljettajan edessä on vain pieni näyttö, jossa ovat tärkeimmät tiedot kuten nopeus. Dacian filosofian mukaan on aivan turha rakentaa autoon yhtä tai useampaa kosketusnäyttöä, kun kaikki toiminnot voidaan hoitaa kätevästi auton käyttäjän älypuhelimen avulla. Samalla säästyy rahaa ja painoa. Manifestossa älypuhelin toimii niin ajotietokoneen kuin tieto-viihdejärjestelmän kosketusnäytön korvikkeena.

Yksinkertaistaminen on ulotettu valoihin. Dacia kysyy, miksi ajovaloja pitäisi olla keulalla kaksi kun yksikin hoitaa tuon tehtävän. Viimeksi samaa ajatusta kokeiltiin ennen toista maailmansotaa Citroën 2CV:n prototyypissä. Dacialla on oivaltavaa ajattelua, sillä valon voi irrottaa keulalta, ja käyttää sitä tehokkaana taskulamppuna.

Tavaroiden kiinnittämisessä mennään Manifestossa askel eteenpäin. Kattotelineeksi kääntyvät muunneltavat kattokiskot ovat jo arkipäivää Dacian malleissa. Tutkielmassa esitellään uusi YouClip-kiinnitysjärjestelmä, joka luvataan pian tuotantomalleihin.

Takana tavaratilan kannesta on tehty työtaso, ja kattoteline on reikälevy, johon tavaroiden turvallinen kiinnittäminen on helppoa. Ohjaamossa kojelauta on pinnoitettu korkin ja kierrätysrenkaiden sekoituksella, johon voi kiinnittää vaikka kartan.

Rengas on ajateltu kokonaan uudelleen, sillä ilmaa ei ole lainkaan ja sen pitäisi kestää yhtä kauan kuin autokin.

Kolmantena peruspilarina Dacialla on Eco-Smart, joka on taloudellisuuden ja ympäristön huomioon ottamisen yhdistelmä. Manifestossa se näkyy materiaalien vähyytenä, mikä säästää luontoa ja pienentää massaa. Käytännön esimerkkinä Dacia nostaa esiin Joggerin, joka on noin kolmesataa kiloa 7-paikkaisia kilpailijoitaan kevyempi. Pienempi omamassa laskee kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Materiaalit ovat Manifestossa suurelta osin luonnosta peräisin tai kierrätettyjä. Dacia muistutti, että sen tuotannossa käyttämistä muoveista 12 prosenttia on kierrätettyjä, mikä on enemmän kuin eurooppalaisten kilpailijoiden keskiarvo. Osuus on tarkoitus nostaa viidennekseen vuonna 2024 esiteltävässä seuraavan sukupolven Dusterissa. Se on mahdollista, kun kierrätysmateriaaleista tehtyjä muoveja on myös näkyvissä niin korissa kuin matkustamossa, kuten Manifestossakin.

Pääjohtaja Denis Le Vot totesi tilaisuudessa loppupuheenvuorossaan, että Dacia sopii mainiosti tähän hetkeen. Se tarjoaa kaiken tarpeellisen, mutta ostajan ei tarvitse maksaa mistään ylimääräisestä. Le Vot lupasi hintaeron kilpailijoihin vain kasvavan, kun Dacia lähtee vuonna 2025 uudella Bigster-katumaasturilla kilpailemaan luokkaa nykyistä suurempien autojen joukossa.

