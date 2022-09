Sattuneista syistä Mitsubishi ASX:ssä on Renault’n sukunäköä. Uudessa ASX:ssä värivaihtoehtoja on lanseerauksen yhteydessä tarjolla kuusi. Tavaratila on 332-litrainen, jota voidaan laajentaa 69 litralla, kun takaistuimet liu’utetaan etuasentoon.