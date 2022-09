Aiempaa useampi muistaa takavalon – 40 euron uhka ei vielä pure läheskään kaikkiin

Alle kaksi kolmasosaa pyöräilijöistä käyttää takavaloa, tiedotti Liikenneturva maanantaina viime vuoden lopulla tekemänsä seurantatutkimuksen tuloksista.

Liikenneturvan seurantaan osuneista 59 prosenttia käytti takavaloa pyöräillessään. Pyörän etuvaloa käytti puolestaan 68 prosenttia tarkkailluista.

Takavalo tuli pyöräilijöille pakolliseksi vuonna 2020, kun tieliikennelaki uudistui. Etu- ja takavaloa on käytettävä nykylainsäädännön mukaan hämärässä, pimeässä tai silloin, kun näkyvyys on heikentynyt. Poliisi voi määrätä pyöräilijälle valon tai heijastimen puuttumisesta liikennevirhemaksun, jonka suuruus on 40 euroa.

Takavaloa käyttävien pyöräilijöiden osuus oli kuitenkin kasvanut Liikenneturvan mukaan vuoden 2019 selvityksestä. Tuolloin takavaloa käytti tarkkailluista viidesosa.

Liikenneturva toteutti seurantansa loka–marraskuussa 2021. Tarkkailuun osui tuolloin yli 5 500 ihmistä.