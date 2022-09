Volkswagen ei näe sirupulan päättyvän vuonna 2023. Samalla saksalainen autojätti valmistautuu "uuteen normaaliin" eli toimitusketjun häiriöihin, Volkswagenin hallituksen hankintapäällikkö Murat Aksel kertoi saksalaiselle Automobilwochelle.

Murat Aksel kertoi viikkolehdelle, että pula puolijohteista jatkuu ensi vuonnakin, sillä kyse on rakenteellisesta ongelmasta, jota ei voi ratkaista nopeasti.

Hyvä uutinen autoteollisuudelle on se, että johtosarjojen tarjonta on palautunut tai palautumassa ennalleen. Ongelma syntyi, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, joka on yksi kyseisten tarvikkeiden merkittävimmistä tuottajista.

Aksel kuitenkin varoitti, että "se, mitä olemme nähneet toimitusketjuissa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana, on uusi normaali," Hän lisäsi myös, että Volkswagen investoi voimakkaasti muuttuvien tuotantotilanteiden ennakointiin.

– Uusien geopoliittisten kysymysten myötä se tulee olemaan entistä monimutkaisempaa ja haastavampaa, Aksel lisäsi.

Vaikka Volkswagenin johdon antamat lausunnot ovat autonostajien kannalta osin rohkaisevia, toimitusajat pysyvät edelleen pitkinä. Ilta-Sanomien viime päivien tiedustelujen perusteella varsinkin uusia sähköautoja joutuu odottelemaan tilauksen jälkeen yhä vuoden tai jopa huomattavasti pitempään.